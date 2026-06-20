En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este sábado, 20 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 50,73 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,48% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro se ha mantenido estable.

Esto indica que el Litecoin ha ganado valor en comparación con el euro, sugiriendo un aumento de interés o demanda por esta criptomoneda.

La cotización de Litecoin ha mostrado una evolución negativa: en la última semana retrocedió 4.55% y en el último año acumula una caída del 54.61%. Esto implica una rentabilidad claramente desfavorable para quienes han mantenido la criptomoneda en cartera, con pérdidas significativas y una tendencia bajista que refleja presión vendedora y deterioro del valor.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 22.43%, lo que es menor que la volatilidad anual del 52.65%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,1 euros.