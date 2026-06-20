En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este sábado, 20 de junio de 2026 en España es de 1.988,16 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,41%.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 2. La tendencia favorable sugiere un fortalecimiento en el valor del Ethereum en relación con el euro.

Ethereum ha mostrado un desempeño negativo: en la última semana su cotización registró un descenso del -4.54% y en el último año acumula una variación del -55.27%. Esta evolución indica una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad desfavorable para quienes han mantenido la criptomoneda en ese periodo, con pérdidas relevantes a 12 meses y debilidad también en el corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum fue del 37.22%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.