El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del martes 4 de agosto

Durante el martes, 4 de agosto de 2026,

Los números ganadores son 07 10 30 37 43 46, la cifra complementaria el 23 y el número de reintegro el 4.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "732443.41" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "3" ganadores con un galardón de "48232.68" euros.

Para el sorteo del martes, 4 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.659.174 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.281.272,9 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 732443.41 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores y, por ello, el premio fue de 48232.68 euros.

3.Cinco aciertos: 93 ganadores con un premio de 777,95 euros.

4.Cuatro aciertos: 4305 ganadores con un premio de 25,21 euros.

5.Tres aciertos: 81206 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 467493 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el mensaje se realizará oficialmente en todos sus canales de difusión.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Aquellos quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder y fija límites de tiempo y gasto antes de empezar. Haz pausas y recuerda que el juego es entretenimiento, no una forma de ganar dinero.

Si notas pérdida de control o malestar, detente y busca apoyo. Contacta con Jugadores Anónimos en el +34 670 691 513 o en oficina@jugadoresanonimos.org.