En España hay una amplia variedad de opciones de jugadas para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losparticipantes varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del martes 20 de enero

Durante el martes, 20 de enero de 2026, los números ganadores son 08, 15, 16, 19, 34, 45, la cifra complementaria el 20 y el número de reintegro el 9.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario registró "3" ganadores, quienes recibirán un galardón de "67,953.67" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del martes, 20 de enero de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 6.592.360 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.812.899 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos : No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros. Cinco aciertos más el complementario : hubo 3 ganadores y el premio fue de 67,953.67 euros. Cinco aciertos : 98 ganadores con un premio de 1.040,11 euros. Cuatro aciertos : 5970 ganadores con un premio de 25,61 euros. Tres aciertos : 115994 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro : 654751 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El costo de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo restante se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto claro antes de comenzar a apostar, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego nuble el juicio y mantener el control sobre la situación.

Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es clave para disfrutar del juego de manera responsable.