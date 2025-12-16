El Ministerio de Trabajo cerró un acuerdo con CCOO y UGT para ampliar los permisos por fallecimiento y crear nuevos derechos laborales vinculados al acompañamiento familiar. La medida eleva a diez días laborables el permiso por fallecimiento y suma dos nuevas licencias retribuidas para quienes trabajen en España .

El acuerdo será ahora llevado al Parlamento para su aprobación definitiva.

El pacto se alcanzó sin la patronal, tras el cierre de la negociación con CEOE y Cepyme. Desde el Gobierno y los sindicatos destacaron el carácter humano de la reforma y su impacto directo en millones de trabajadores.

Permisos por fallecimiento: Trabajo acuerda ampliarlos a 10 días laborables

El acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT amplía los permisos por fallecimiento de los actuales dos días a diez días laborables. Hasta ahora, el permiso podía extenderse a cuatro días cuando existía necesidad de desplazamiento.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, afirmó en rueda de prensa: “Daremos un paso de gigante para ser un país civilizado en materia de relaciones laborales (...) Lo que hay ahora es anacrónico”. La ampliación busca adaptar la legislación a situaciones reales de duelo.

Según explicó el Ministerio de Trabajo, la reforma responde a una demanda social sostenida y pretende humanizar las relaciones laborales. El objetivo es que los trabajadores puedan atravesar el duelo sin presiones inmediatas para reincorporarse.

Nuevos permisos laborales por cuidados paliativos y eutanasia

Además de los permisos por fallecimiento, el acuerdo incorpora dos nuevas licencias retribuidas. Una de ellas permitirá hasta 15 días laborables para acompañar a familiares en cuidados paliativos. La otra concede un día de permiso para el acompañamiento en procesos de eutanasia.

Pérez Rey remarcó la dimensión humana de estas medidas y sostuvo: “Nadie puede incorporarse al trabajo a los dos días de ver cómo ha fallecido un hijo”. También añadió que “las relaciones laborales tienen que ser relaciones también humanas”.

Desde Trabajo señalaron que estos permisos buscan evitar situaciones de sufrimiento extremo que, en muchos casos, derivan en bajas médicas. La intención es ofrecer un marco legal claro y preventivo.

Sindicatos defienden el acuerdo y critican la ausencia de la patronal

Los sindicatos valoraron positivamente la ampliación de los permisos por fallecimiento y cuestionaron la postura de las organizaciones empresariales. Pérez Rey lamentó que la patronal se haya “autoexcluido” del acuerdo por motivos ajenos a la productividad.

El secretario de Estado fue más duro al señalar: “Aquí debería estar la patronal y no lo está”, y pidió a la CEOE “que deje de perseguir trabajadores enfermos”. También se preguntó “cómo se puede mostrar un grado de insensibilidad tan enorme”.

La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, afirmó que estos permisos son “una necesidad frente a una anomalía legislativa”. Consideró desafortunada la “gran insensibilidad” mostrada por las organizaciones empresariales.

Un acuerdo que ahora deberá ser validado en el Parlamento

Una vez cerrado con CCOO y UGT, el Ministerio de Trabajo negociará con los grupos parlamentarios. El objetivo es garantizar la aprobación de la norma que amplía los permisos por fallecimiento y crea nuevas licencias laborales.

Pérez Rey se mostró convencido de que la iniciativa contará con respaldo mayoritario, al tratarse de “una necesidad sentida por el conjunto de la sociedad española”. El acuerdo incluye mejoras técnicas para evitar interpretaciones judiciales ambiguas.

Desde CCOO, Javier Pacheco calificó la reforma como un “ejercicio de humanidad” para los 18 millones de asalariados en España. Además, pidió al arco parlamentario evitar “tacticismos partidistas” que frenen la iniciativa.