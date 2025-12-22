El tiempo en España durante este lunes, 22 de diciembre de 2025 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 22 de diciembre

El clima en España se verá afectado por una masa de aire frío que persistirá sobre la Península y Baleares, resultando en cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, especialmente en las fachadas atlánticas y el oeste peninsular. En el Mediterráneo, un frente traerá lluvias a Baleares y la costa norte de Cataluña, aunque se espera que las precipitaciones sean menos abundantes que en días anteriores.

En las zonas montañosas del norte, se prevé nieve débil, con una cota que oscilará entre 800 y 1000 metros, aumentando a lo largo del día. En el Pirineo central y oriental, la cota podría mantenerse o descender por debajo de los 1000 metros. En Canarias, se anticipan intervalos nubosos y lluvias ocasionales en el norte de las islas más elevadas.

Las temperaturas máximas aumentarán en la mitad oeste peninsular, mientras que descenderán en el este, Baleares y Melilla. Se esperan heladas en el interior peninsular y en las sierras del sureste, con vientos moderados del oeste y noroeste predominando en la Península y Baleares y vientos más fuertes en los litorales del Cantábrico. En Canarias, se prevé un alisio moderado.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

El clima en Madrid estará nuboso, con brumas y probables bancos de niebla matinales, temperaturas entre -1 y 7 grados y posibilidad de precipitaciones débiles en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles, especialmente en las sierras. La cota de nieve estará entre 700-800 metros y las temperaturas máximas alcanzarán los 17 grados, mientras que las mínimas descenderán hasta -2 grados, con heladas en el interior y vientos flojos a moderados del oeste.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso por la mañana, despejándose por la tarde, salvo en los Pirineos. Habrá brumas y bancos de niebla en la Depresión Central, con precipitaciones en el Pirineo y tercio oriental, especialmente de madrugada y nieve por encima de los 700-1000 m. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 13 grados y un mínimo de 1 grado, con heladas moderadas en los Pirineos y viento moderado en la mitad sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielos parcialmente nublados y probables precipitaciones débiles, especialmente en el tercio norte, donde se espera nieve por encima de los 600-800 m. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 9 grados y una mínima de -4 grados, con heladas moderadas en el Pirineo y zonas altas. El viento será de componente oeste, moderado en la Ibérica y la depresión del Ebro y flojo en el resto del territorio.

El clima en Asturias será nuboso o cubierto, con probabilidad de lluvias y chubascos débiles. La cota de nieve se situará entre 700-800 m, ascendiendo a 900-1000 m por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 3 grados, con un ligero ascenso y heladas débiles en la cordillera. El viento será flojo en el interior y moderado en el litoral.

Cómo estará el clima en España este lunes 22 de diciembre (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo cubierto con lluvias y chubascos, posibles tormentas y granizo pequeño. Mejoría por la mañana en Pitiusas y Mallorca, con intervalos nubosos por la tarde y alguna precipitación ocasional. Cota de nieve a 1100 metros. Temperaturas en descenso, máxima de 15 grados y mínima de 2 grados. Viento moderado del oeste, con intervalos fuertes hasta la mañana.

En las islas más orientales, se espera un día nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles. En las montañas, el norte presentará nubosidad y posibles lluvias débiles y persistentes, especialmente en medianías. En el resto, habrá intervalos con baja probabilidad de lluvias en la vertiente oeste de Tenerife. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 21 grados, con viento moderado del nordeste y rachas fuertes en las cumbres de Gran Canaria por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso, temperaturas en descenso con máximas de 14°C y mínimas de -1°C y viento moderado del oeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el clima estará marcado por cielos nubosos y precipitaciones débiles, especialmente en áreas de montaña, con una cota de nieve entre 800 y 1000 metros. Las temperaturas oscilarán entre -3 grados de mínima y 10 grados de máxima, con heladas débiles o moderadas en el este y zonas montañosas. El viento será del oeste y suroeste, flojo o moderado.

El clima estará nuboso con brumas y posibles bancos de niebla matinales. Se prevén precipitaciones débiles en las sierras occidentales y del sudeste, con una cota de nieve entre 500-700 metros, subiendo al final del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán en -4 grados y las máximas descenderán hasta 9 grados, con heladas débiles en la mitad norte. El viento será de componente oeste, moderado en el tercio suroriental y flojo en el resto.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con lluvia y chubascos en el litoral, temperaturas entre 0 y 13 grados y heladas débiles en la mitad sur. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos, probables precipitaciones débiles por la tarde en el norte, cota de nieve entre 700-900 m, temperaturas en ligero descenso y heladas débiles generalizadas.

El clima en La Rioja estará nuboso con posibles precipitaciones débiles en la Ibérica, temperaturas entre -2 y 9 grados y heladas moderadas en la sierra.