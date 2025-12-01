El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este lunes, 1 de diciembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 1 de diciembre

El clima en España se presenta más estable en la Península, aunque la llegada de un frente frío provocará cielos muy nubosos en el noroeste y nubosidad alta en el resto del país. Se anticipan precipitaciones en el oeste de Galicia, que se extenderán de forma más débil al noroeste de Castilla y León y oeste de Asturias, con lluvias persistentes y localmente fuertes en Galicia.Durante la madrugada, se podrán registrar chubascos en los litorales mediterráneos, especialmente entre el cabo de la Nao y el Estrecho, así como en Melilla y Baleares, donde también podrían ser localmente intensos. En Canarias, se prevén intervalos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas más montañosas.Las temperaturas máximas ascenderán en la vertiente cantábrica y Pirineos, mientras que descenderán en Castilla y León y el nordeste peninsular. Las mínimas experimentarán un descenso generalizado, con heladas débiles en montañas del interior. Los vientos serán de componente sur y oeste en el interior, moderados en los litorales gallegos y del Cantábrico y alisio moderado en Canarias.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielos velados en Madrid, con temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en zonas altas, además de heladas débiles y viento flojo.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en el extremo occidental de Andalucía, con intervalos de nubes y posibles precipitaciones débiles en la vertiente mediterránea. Las temperaturas mínimas descenderán a 0 grados y las máximas ascenderán a 20 grados, con heladas débiles en las sierras y vientos flojos de componente este.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y brumas en la depresión central por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre -1 y 16 grados, con heladas débiles en el interior y más intensas en el Pirineo. Habrá viento flojo variable, con intervalos de noroeste moderado en el Ampurdán y sur de Tarragona al inicio del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Habrá brumas y bancos de niebla por la mañana en el sistema Ibérico y el valle del Ebro, especialmente en Teruel. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -4 grados, con heladas en el Pirineo, mientras que las máximas alcanzarán los 13 grados, con un ligero ascenso en el sistema Ibérico. El viento será flojo y variable, con intervalos de oeste por la tarde.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos que se tornarán cubiertos, con precipitaciones débiles y moderadas al final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 2 grados, con un aumento en las máximas y heladas débiles en zonas altas. Los vientos serán del sur y suroeste, aumentando a moderados.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso a cubierto con lluvias y chubascos, localmente fuertes de madrugada. Durante la mañana, las lluvias remitirán, especialmente en Menorca y Mallorca, donde el cielo tenderá a poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 16 grados de máxima, con un descenso diurno. Viento moderado del norte y nordeste, con intervalos fuertes, disminuyendo a flojo por la tarde.

Intervalos nubosos predominan en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias más frecuentes e intensas a primeras horas. En Lanzarote y Fuerteventura, las precipitaciones serán probables pero de carácter débil durante la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 23 grados, con ligeros descensos en las máximas. El alisio soplará con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso con chubascos ocasionales en el litoral sur de Valencia, temperaturas entre 2 y 19 grados y brumas en el interior.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos de nubes altas, aumentando a nuboso o cubierto, con probabilidad de precipitaciones débiles en el noroeste montañoso al final del día. Habrá brumas y bancos de niebla matinales en áreas de meseta. Las temperaturas mínimas oscilarán en torno a -4 grados y las máximas alcanzarán los 13 grados, con heladas generalizadas. El viento será flojo variable, aumentando a moderado del suroeste.

Cielos velados con nubes altas y posibilidad de brumas o nieblas al inicio y final del día, especialmente en la Mancha de Ciudad Real. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas ascenderán en la mitad sur y en el este de Guadalajara y Cuenca, alcanzando hasta 14 grados. Se esperan heladas débiles en el nordeste y la Mancha toledana y conquense, con vientos flojos y variables. La mínima podría llegar a -5 grados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos con precipitaciones débiles y brumas matinales, temperaturas entre 13 y 18 grados. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con probables lluvias débiles y brumas matinales, temperaturas entre 12 y 18 grados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con nieblas matinales, temperaturas mínimas de -1°C y máximas en aumento hasta 16°C, con vientos moderados del sur y heladas débiles en zonas altas. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con temperaturas que oscilarán entre -4 y 9 grados y vientos moderados del sur y sureste.

El clima en La Rioja será poco nuboso con brumas matinales, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero descenso en el valle.