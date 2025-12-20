El tiempo en España durante este sábado, 20 de diciembre de 2025 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 20 de diciembre

El clima en España se caracterizará por una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en gran parte del territorio. Aunque las lluvias serán poco probables y dispersas en el Cantábrico oriental y en la mayor parte del tercio oriental, se esperan chubascos localmente fuertes en Baleares, Alborán, el oeste de Galicia y el este de Cataluña.

La cota de nieve variará entre 2000 metros en el sureste y 900/1000 metros en el noroeste, con acumulaciones significativas en las montañas del noroeste. En Canarias, se prevén intervalos nubosos y lluvias ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve, así como bancos de niebla matinales en entornos de montaña y depresiones del nordeste.

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero aumento en el Cantábrico y alto-medio Ebro, mientras que descenderán en el resto del tercio nordeste, Andalucía, Ceuta, Melilla y Baleares. Se prevén heladas localmente moderadas en las montañas y vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en Alborán y litorales de Galicia y Asturias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

El clima en Madrid será nuboso, con grandes claros por la tarde y temperaturas entre 5 y 12 grados. Habrá brumas en zonas altas y precipitaciones débiles que remitirán a partir del mediodía.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas en la costa oriental de Málaga, temperaturas en descenso con máximas de 19 grados y mínimas de 1 grado y heladas débiles en las sierras. Vientos flojos variables, aumentando a componente oeste y con intervalos moderados por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo cubierto y precipitaciones generalizadas, especialmente en la mitad oriental, donde podrían ser localmente fuertes. En los Pirineos, la cota de nieve descenderá de 1600-2000 m a 1400-1800 m. Habrá brumas y bancos de niebla en el interior, con temperaturas mínimas en ascenso en el nordeste y máximas en descenso, alcanzando 16 grados. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y vientos flojos de dirección variable en el interior, mientras que en el litoral norte soplará un viento flojo de componente este.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso, con probables precipitaciones débiles, especialmente en el Pirineo. La cota de nieve descenderá a 1300-1700 m al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 13 grados de máxima, con heladas débiles en algunas áreas. Se espera viento flojo que cambiará a suroeste por la tarde.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y brumas matinales, especialmente en la suroccidental y la cordillera Cantábrica. Habrá precipitaciones débiles, más intensas al final del día y la cota de nieve descenderá a 900-1100 metros. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 2 grados, con mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso, además de heladas débiles en las cumbres. El viento será flojo en el interior y moderado en el litoral.

Cómo estará el clima en España este sábado 20 de diciembre (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo cubierto con lluvias y chubascos, localmente fuertes y con tormenta. Temperaturas entre 8 y 18 grados, con pocos cambios o en descenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente oeste.

En el norte de las islas de mayor relieve, se espera un día nuboso con precipitaciones débiles, más significativas en medianías y zonas altas. En el resto, intervalos nubosos y probables lluvias en Lanzarote e interior de Tenerife. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 21 grados, con ligero descenso en medianías del norte. El viento del nordeste será fuerte en vertientes sureste y noroeste, mientras que en las costas del suroeste predominarán las brisas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo muy nuboso en la Comunidad Valenciana, con posibles precipitaciones moderadas en el litoral de Alicante y temperaturas con cambios ligeros.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles que se intensificarán por la noche en el noroeste montañoso, donde la cota de nieve descenderá de 1400 a 1000 metros. Habrá brumas y bancos de niebla, con temperaturas que oscilarán entre 0 y 12 grados, sin cambios o en descenso y se prevén heladas débiles en el noroeste. Los vientos serán variables, fijándose del suroeste, con intervalos flojos y moderados.

El clima se presentará con cielos nubosos y algunas claros en el oeste por la tarde. Se esperan precipitaciones débiles que se desplazarán de oeste a este, con menos probabilidad en el este. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 2 grados y las máximas alcanzarán los 14 grados, con un ligero ascenso en el tercio sureste y en las provincias occidentales. Habrá heladas débiles en zonas altas y viento flojo que cambiará de este a oeste durante la mañana.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos y precipitaciones débiles por la mañana, con temperaturas entre 11 y 17 grados y vientos moderados del oeste, fuertes por la tarde. Por otro lado, cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas en Melilla, con temperaturas entre 12 y 17 grados y vientos fuertes de poniente.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros por la tarde, brumas matinales en Álava, temperaturas mínimas en descenso y viento flojo del sur. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra con brumas matinales, temperaturas entre 4 y 11 grados y posibilidad de alguna precipitación débil en el Pirineo.

El clima en La Rioja será nuboso y a veces cubierto, con precipitaciones débiles y temperaturas mínimas en descenso.