El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este miércoles, 28 de enero de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 28 de enero

El clima en España se mantendrá inestable debido a la rápida formación y paso de la borrasca Kristin. Se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, siendo el sur de Galicia y las montañas de la vertiente atlántica las áreas con mayores acumulados. En el sur peninsular, especialmente en Alborán, se prevén lluvias persistentes y localmente fuertes.

En la mitad norte peninsular, se anticipa nieve a cotas que irán de 600/800 metros hasta 1000/1200 m y en montañas del sureste a partir de 1200/1500 m. También se prevén acumulados significativos en la meseta Norte y en montañas del centro y norte, así como en regiones cercanas de la meseta Sur, Galicia, Navarra y norte de Aragón. En Canarias, los cielos estarán poco nubosos, con intervalos en los nortes donde podría haber alguna lluvia débil.

Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y en la mitad nordeste peninsular, mientras que aumentarán en Alborán y el cuadrante suroeste. Las mínimas descenderán en el tercio nordeste y en los litorales del Levante y Baleares, aumentando en Canarias. Se prevén heladas débiles en montañas del norte peninsular y moderadas en el Pirineo. Además, soplará viento intenso de componentes sur y oeste, con rachas muy fuertes en gran parte del territorio.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Cielo nuboso en Madrid con lluvias por la mañana, temperaturas entre 3 y 10 grados y viento fuerte en las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones moderadas, más intensas en las sierras Béticas. Cota de nieve entre 1200-1400 metros, subiendo rápidamente. Temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 21 grados, con heladas débiles en las sierras orientales. Vientos moderados a fuertes, con rachas muy fuertes, especialmente en el tercio oriental.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y precipitaciones, especialmente en el Valle de Arán, donde se esperan nevadas significativas. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 13 grados y un mínimo de -2 grados, con heladas en el Pirineo. El viento será moderado, con rachas fuertes en la mitad sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y precipitaciones desde la mañana, que disminuirán al final del día. La cota de nieve estará entre 600-1200 m, con nevadas significativas en el norte de Cinco Villas, sur de Teruel y mitad norte de Huesca. Las temperaturas descenderán, alcanzando una máxima de 8 grados y una mínima de -2 grados, con heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico de Teruel. Habrá viento del oeste con rachas fuertes en el sistema Ibérico y variable en el resto de la región.

El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos intensos en la Cordillera y el tercio occidental durante la mañana. La cota de nieve subirá de 500-700 metros a más de 1400 metros. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 13 grados, con mínimas sin cambios y máximas en descenso, además de heladas débiles en la Cordillera. Habrá viento flojo a moderado del sur, con posibles rachas fuertes en algunas áreas.

Cómo estará el clima en España este miércoles 28 de enero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso por la mañana, luego cubierto con lluvias y chubascos generalizados, localmente fuertes y con posibilidad de tormenta y granizo pequeño. Por la tarde, intervalos nubosos y chubascos ocasionales en el norte. Temperaturas en descenso, con máxima de 16 grados y mínima de 5 grados. Viento fuerte del oeste, con rachas de 70 a 90 km/h, superando los 120 km/h en cumbres y cabos.

Intervalos nubosos en el norte y oeste de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura, con poco nuboso en el resto de zonas. Las temperaturas mínimas estarán entre 14 y 16 grados y las máximas alcanzarán los 24 grados, con pocos cambios. El viento será de flojo a moderado del oeste, más intenso en zonas altas, rolando a noroeste a lo largo del día y habrá predominio del régimen de brisas en costas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, se prevén intervalos nubosos con precipitaciones, descenso de temperaturas y vientos del oeste muy fuertes, especialmente en la mitad sur.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas que disminuirán por la tarde; la cota de nieve ascenderá a 1200 metros en el norte y a 1400 metros en el sur, con temperaturas mínimas de -3 grados y máximas de 12 grados, sin cambios en el suroeste y en descenso en el resto, además de heladas débiles o moderadas en zonas de montaña y viento moderado con rachas fuertes en la mitad sur.

El clima se presentará con cielo nuboso y apertura de claros en las horas centrales. Habrá probables nieblas en zonas de montaña y lluvias débiles por la mañana, disminuyendo por la tarde. La cota de nieve estará entre 600-800 metros al inicio, subiendo a 1100-1300 metros después. Las temperaturas oscilarán entre -1 y 16 grados, con heladas débiles y viento flojo que se intensificará a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos con precipitaciones moderadas, temperaturas entre 13 y 18 grados y vientos fuertes del oeste. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con posibles lluvias débiles y temperaturas entre 12 y 21 grados, acompañadas de vientos moderados a fuertes del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará nuboso con lluvias débiles en las horas centrales, temperaturas en descenso de 2 a 12 grados y heladas dispersas en Álava.

El clima en La Rioja será nuboso, con precipitaciones débiles y temperaturas en descenso, alcanzando una máxima de 7 grados y mínima de 1 grado, con heladas en zonas de montaña.