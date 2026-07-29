El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este martes, 28 de julio de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 28 de julio

El clima en España se caracterizará por una situación de estabilidad generalizada, con altas presiones que permitirán cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones. En el norte de Canarias, Estrecho, Melilla y zonas del Cantábrico y Galicia habrá intervalos de nubes bajas matinales y posibles bancos de niebla.

Las temperaturas aumentarán notablemente, especialmente en el tercio norte de la Península, superando los 36 grados en muchas áreas y los 40 en el sur y suroeste. Se prevén noches tropicales en el Mediterráneo y cuadrante suroeste. El viento soplará levante en el Estrecho y alisio en Canarias, con intervalos fuertes.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

En Madrid, cielo despejado, calor en aumento hasta 38-39 grados y vientos flojos, con nubes de evolución a última hora.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos despejados y temperaturas en aumento, con máximas de 41°C y mínimas de 15°C. Vientos flojos, cambiando a sur en el interior y levante fuerte en la costa, especialmente en el Estrecho y Grazalema.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado, salvo algunas nubes bajas en el litoral de Tarragona al amanecer. Las temperaturas mínimas ascenderán hasta 14 grados y las máximas alcanzarán los 38 grados, especialmente en la Depresión Central. Habrá viento flojo al principio, que se convertirá en brisas moderadas durante el día y soplará del sur por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado y temperaturas en ascenso, alcanzando máximas de hasta 40 grados en el valle del Ebro, mientras que las mínimas estarán en torno a 14 grados. Habrá un viento flojo que cambiará a brisas de valle durante el día, especialmente en la tarde.

El clima en Asturias se presentará con cielo poco nuboso o despejado y temperaturas que oscilarán entre 17 y 37 grados. Las mínimas tendrán cambios ligeros en el litoral y un notable ascenso en las cumbres. Las máximas serán notables en el interior, alcanzando hasta 36 grados. El viento será flojo y variable en el interior, con vientos del este en el litoral que cambiarán a oeste por la tarde.

Cómo estará el clima en España este sábado 2 de mayo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, temperaturas con pocos cambios (máxima 32 grados, mínima 18) y viento flojo variable con brisas costeras.

Poco nuboso o despejado en general, con nubosidad en el norte a primeras y últimas horas por debajo de los 800-1000 metros. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 29 grados, con un ascenso en zonas altas de las islas montañosas y pocos cambios en el resto. Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo despejado con nubes bajas en el litoral de Alicante, temperaturas entre 18 y 37 grados y vientos flojos que serán brisas en las horas centrales del día.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el cielo estará poco nuboso o despejado, con mínimas en ascenso salvo en el nordeste y máximas también en aumento (ligero en el oeste y más notable en el nordeste) y viento variable flojo con predominio del suroeste durante el día.

El clima en Albacete se presentará con cielo poco nuboso o despejado y brumas en la madrugada. A partir del mediodía, se prevé calima ligera y un notable aumento de las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 40 grados en el tercio occidental. Los vientos serán flojos, con predominio del sureste y sur, especialmente en La Mancha donde se esperan intervalos moderados por la tarde. La temperatura mínima será de 11 grados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos disminuyendo a poco nubosos, con polvo en suspensión, vientos moderados de levante y temperaturas entre 23 y 27 °C.

En Melilla, cielos nubosos tendiendo a poco nubosos, con polvo en suspensión y vientos flojos a moderados de levante; temperaturas sin cambios, máxima 30 °C y mínima 25 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Predominarán cielos despejados con temperaturas que oscilarán entre 12 y 39 grados y vientos flojos en el interior y litoral. Por otro lado, cielo poco nuboso, temperaturas mínimas de 14 grados y máximas que alcanzarán los 36 grados, con viento flojo predominando del sureste.

En La Rioja, poco nuboso o despejado, viento flojo del sureste o variable y temperaturas entre 14 y 39 grados; mínimas sin cambios o en ligero descenso en el valle y en ascenso en la sierra y máximas en notable ascenso.