El tiempo en España durante este miércoles, 29 de julio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 29 de julio

El clima en España se caracteriza por el inicio de una ola de calor, con estabilidad atmosférica y cielos mayormente despejados. Solo en algunas zonas, como Galicia y el Cantábrico, se esperan nubes bajas y en el Pirineo de Girona podrían producirse chubascos fuertes.

Las temperaturas máximas ascenderán en el este y Castilla y León, superando los 35 grados en gran parte del interior peninsular y alcanzando hasta 42 grados en algunos valles. Se prevén noches tropicales en el Mediterráneo, mientras que el viento variará desde moderado en el Estrecho hasta flojo en otras áreas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Cielos despejados en Madrid, mínima de 20 °C y máxima de 40 °C, con vientos flojos variables tendiendo a suroeste en horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se caracterizará por cielos mayormente despejados y temperaturas máximas de 41 grados y mínimas de 18 grados, con polvo en suspensión en el litoral mediterráneo y vientos flojos.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas en el litoral de Tarragona por la mañana y posibilidad de chubascos aislados en el Pirineo por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 41 grados, siendo más frescas en el litoral y se espera viento flojo variable.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracterizará por cielo despejado, con nubosidad en el Pirineo y el sistema Ibérico por la tarde. Las temperaturas ascenderán ligeramente, alcanzando hasta 42 grados en el valle del Ebro y 39-40 grados en otras zonas; las mínimas podrán llegar a 18 grados. Habrá viento flojo variable, que soplará hacia el sureste en la tarde.

El clima en Asturias se presentará con cielo poco nuboso o despejado, excepto en el litoral donde habrá nubes bajas y posibles brumas. Se espera algunas lloviznas en la cordillera por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 33 y 17 grados y un descenso generalizado de las máximas. El viento será flojo, predominando de componente norte en el interior.

Cómo estará el clima en España este miércoles (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo despejado; mínimas de 19 °C sin cambios y máximas en ligero ascenso hasta 33 °C, con viento flojo del este y brisas costeras.

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura y en zonas por debajo de 600-900 metros del norte del resto de islas. Habrá calima en altura, afectando a las cumbres a partir de mediodía, con temperaturas que oscilarán entre 17 y 30 ºC. Se prevé viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en ciertas vertientes de las islas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso, con temperaturas entre 18 y 38 grados, viento flojo variable e intervalos de intensidad moderada en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León habrá cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso (más acusado y localmente moderado en el noreste) y viento variable que se fijará del sur y suroeste, salvo en el extremo norte donde será de componente norte, flojo a moderado.

El clima se presentará con cielos despejados y un aumento en las temperaturas mínimas, alcanzando máximas de hasta 41 grados en la región. En la Serranía de Cuenca se registrarán 37 grados, mientras que en La Mancha de Albacete y zonas aledañas se espera llegar a los 39-40 grados, con aviso amarillo en el resto. Los vientos serán flojos, predominando del sur y suroeste, con mayor intensidad al amanecer y al caer la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá intervalos de nubes bajas y polvo en suspensión, con vientos flojos de componente este y temperaturas entre 23 y 27 °C.

En Melilla habrá intervalos de nubes bajas y polvo en suspensión, vientos flojos del norte y temperaturas sin cambios entre 24 y 30 grados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas alcanzando los 39 grados en el interior de Guipúzcoa y Álava, mientras el viento moderado cambiará de dirección durante la tarde. Por otro lado, cielo despejado en Navarra, con temperaturas en ascenso que alcanzarán los 39 grados y una mínima de 19, acompañadas de viento flojo variable.

Poco nuboso con nubes medias por la tarde, temperaturas en ascenso (más en mínimas y en la Ribera) y viento flojo a moderado: sur en la sierra y variable o este en el valle.