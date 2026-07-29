La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del lunes 27 de julio

Durante el lunes, 27 de julio de 2026,

Los números ganadores son 15 20 33 35 42 48, la cifra complementaria el 4 y el número de reintegro el 6.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganador con un premio de 0 euros y la de cinco aciertos más el complementario contó con 4 ganadores con un galardón de 38410.45 euros.

Para el sorteo del lunes, 27 de julio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.884.822 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.343.326 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 4 ganadores y, por ello, el premio fue de 38410.45 euros.

3.Cinco aciertos: 79 ganadores con un premio de 972,42 euros.

4.Cuatro aciertos: 4455 ganadores con un premio de 25,87 euros.

5.Tres aciertos: 82719 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 489437 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Aquellos quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los apostadores que hayan ganado con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Fija un presupuesto y un tiempo límite antes de apostar, respétalos siempre y no persigas pérdidas; si deja de ser ocio, haz una pausa.

Evita jugar para escapar de problemas o bajo influencia de alcohol y comparte tus límites con alguien de confianza; si necesitas ayuda, contacta con Jugadores Anónimos en +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.