El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del martes 28 de julio

Durante el martes, 28 de julio de 2026,

Los números ganadores son 01 17 35 36 44 49, la cifra complementaria el 14 y el número de reintegro el 8.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "4" ganadores con un galardón de "41817.8" euros.

Para el sorteo del martes, 28 de julio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.284.551 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.453.251,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 4 ganadores y, por ello, el premio fue de 41817.8 euros.

3.Cinco aciertos: 95 ganadores con un premio de 880,37 euros.

4.Cuatro aciertos: 4794 ganadores con un premio de 26,17 euros.

5.Tres aciertos: 88167 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 530476 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El costo de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo excedente se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta con un presupuesto fijo, usa solo dinero que puedas permitirte perder y establece límites de tiempo; si deja de ser divertido, para. Alterna con otras actividades y no persigas pérdidas para prevenir la ludopatía.

Si te cuesta controlar el juego, sientes ansiedad o afecta tus finanzas y relaciones, busca apoyo a tiempo. Puedes contactar con Jugadores Anónimos en +34 670 691 513 o escribir a oficina@jugadoresanonimos.org.