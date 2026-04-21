La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se verá influenciado por una baja al oeste de la Península, lo que permitirá la entrada de aire cálido subtropical. Se anticipan cielos con intervalos de nubes y tormentas en el Cantábrico oriental y alto Ebro, con rachas de viento muy fuertes en algunas regiones. Se espera un ascenso de temperaturas en casi toda la Península, especialmente en el litoral norte, mientras que en Valencia y el oeste de la meseta norte las máximas descenderán. En Canarias, se prevén descensos, sobre todo en las islas orientales. El viento será flojo en la Península y moderado a fuerte en la costa norte. Cielos velados en Madrid, con temperaturas entre 13 y 30 grados y posibilidad de tormentas secas en la Sierra por la tarde. Cielos con nubes medias y altas en Andalucía, con posibilidad de precipitaciones débiles en las sierras y nubes bajas en el Estrecho. Se espera polvo en suspensión por el Golfo de Cádiz. Temperaturas en ascenso, con máximas de 34 grados y mínimas de 10 grados. Vientos flojos variables, aumentando a moderados del sur en la mitad occidental y levante fuerte en el Estrecho. El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado o poco nuboso, aunque se esperan brumas y bancos de niebla en el sur de Tarragona por la mañana. En el Pirineo, habrá nubosidad diurna y probabilidad de chubascos con tormenta por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 9 grados de mínima y 31 grados de máxima, con vientos flojos que cambiarán a dirección este en el litoral norte y sur en el resto. El clima en Aragón se presentará con cielo despejado por la mañana, aumentando la nubosidad por la tarde, especialmente en el sistema Ibérico y el Pirineo, donde se prevén chubascos dispersos y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 9 grados de mínima y 32 grados de máxima, con un ligero ascenso en las temperaturas. El viento será flojo al principio, cambiando a moderado del sur y este, con posibilidad de rachas muy fuertes durante las tormentas. El clima en Asturias se presentará nuboso con cielos turbios por polvo en suspensión y abundante nubosidad de evolución. Habrá probables nieblas matinales en el litoral y chubascos con tormentas por la tarde, acompañados de barro. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 27 grados, con máximas superiores a lo normal para la época. Los vientos serán flojos y moderados, cambiando de dirección en la mitad occidental. El clima se presentará con cielo poco nuboso o despejado, algunas nubes altas y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 24 grados. Habrá viento flojo del este y brisas costeras durante las horas centrales del día. Intervalos nubosos en general, con predominio de cielo nuboso en el norte de las islas montañosas y zonas de interior por la tarde. Se esperan lluvias ocasionales en las islas de mayor relieve, siendo poco probables en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas entre 12 y 25 grados, con ligero descenso en las máximas de las islas occidentales. Viento de oeste a noroeste, girando a norte y noreste por la tarde. Cielo poco nuboso y temperaturas entre 12 y 27 grados en la Comunidad Valenciana, con viento flojo que se tornará moderado en el interior de Castellón. En Castilla y León se espera un clima con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna, con lluvias y chubascos débiles, especialmente en el norte y noreste, temperaturas en ligero ascenso y viento del sur, flojo con intervalos de moderado. Cielos nubosos con calima y posibilidad de tormentas aisladas por la tarde en el sur de Ciudad Real, tercio oeste de Albacete y oeste de Toledo. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 32 grados, con un ligero ascenso en general. El viento será flojo y variable, predominando del sur en las horas centrales. Cielos con intervalos nubosos y polvo en suspensión, con temperaturas entre 15 y 21 grados y vientos moderados de levante que amainarán por la tarde. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y temperaturas entre 15 y 22 grados, con vientos flojos de levante por la mañana. Cielos nubosos con chubascos y tormentas por la tarde, temperaturas entre 12 y 31 grados y vientos flojos en el litoral. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso con posibilidad de chubascos y tormentas por la tarde, temperaturas entre 10 y 28 grados y vientos flojos a moderados del sur. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos con tormenta, temperaturas máximas en ligero ascenso y viento flojo del sur.