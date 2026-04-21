La Primitiva, una de las loterías más reconocidas en España, entrega premios millonarios a los jugadores afortunados que logran acertar a los números ganadores. Por ese motivo, miles de personas elijen probar su suerte con este juego de azar. Durante el lunes, 20 de abril de 2026, los números ganadores del sorteo fueron "04 07 29 39 41 48", el número complementario es el "34", el de reintegro el "7" y el Joker es "8093276". La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con seis aciertos contó con "1" ganador que recibió un galardón de "725232.65" euros. En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 6012445 euros, de los cuales se entregaron 3306844.8 euros. El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se aumentará en los casos de se multipliquen las oportunidades. Por otro lado, el competidor también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un precio de 1 euro. Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador. Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de apostar y se mantengan dentro de él, evitando gastar más de lo que pueden perder. También es aconsejable hacer pausas regulares para conservar el control y no dejarse llevar por la emoción del juego. Si sientes que las apuestas impactan tu vida diaria, busca ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir orientación. La prevención es crucial para disfrutar del juego de forma responsable.