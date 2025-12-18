El tiempo en España durante este jueves, 18 de diciembre de 2025 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 18 de diciembre

El clima en España se prevé con una tendencia a la estabilidad en el Mediterráneo, aunque al principio habrá cielos nubosos o cubiertos en el tercio este peninsular y Melilla. Se esperan precipitaciones y alguna tormenta ocasional en la mitad sur de la fachada oriental, donde podrían ser localmente fuertes, afectando también a otros puntos del este peninsular y Baleares, donde predominarán los intervalos nubosos.

Por otro lado, la entrada de un frente atlántico traerá cielos cubiertos con precipitaciones en el tercio noroeste peninsular, especialmente en el oeste de Galicia, donde las lluvias serán persistentes y localmente fuertes. En el resto de la península, se anticipa un tiempo estable con intervalos nubosos y abundante nubosidad baja matinal que tenderá a levantar.

Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico, Ibérica sur, oeste de la meseta Norte y tercio sureste peninsular, mientras que descenderán en la vertiente sur del Sistema Central y Cordillera Cantábrica. Habrá heladas débiles en entornos de montaña y localmente en la meseta Norte, con viento moderado de componente sur en Galicia y la zona cantábrica y alisio moderado en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

El clima en Madrid será nuboso, con brumas y nieblas persistentes en la Sierra, temperaturas entre 5 y 13 grados y heladas débiles en zonas altas.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con brumas matinales y posibles chubascos en el este. Temperaturas mínimas de 1 grado y máximas de 20 grados, con vientos flojos.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se caracterizará por un predominio de poco nuboso, con brumas y bancos de niebla matinales en algunas depresiones. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la mitad sur, alcanzando 2 grados, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios en 17 grados. Habrá heladas débiles en los Pirineos y viento flojo de dirección variable.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracterizará por un predominio de poco nuboso, con brumas y bancos de niebla matinales en algunas depresiones. Las temperaturas mínimas ascenderán a 1 grado en Pirineos, mientras que en el resto descenderán. Las máximas alcanzarán los 16 grados en el tercio sur, con heladas débiles en Pirineos y el sistema Ibérico. Los vientos serán moderados del sur en el Pirineo y flojos a moderados de componente este en la mitad norte.

El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos que aumentarán a nuboso y cubierto, con probabilidad de brumas y nieblas en zonas elevadas. Se esperan precipitaciones por la tarde y una cota de nieve alrededor de 2000 metros. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 8 grados, con mínimas en aumento y máximas que descenderán en la Cordillera occidental. Los vientos serán moderados del sur, con rachas fuertes en zonas elevadas.

Cómo estará el clima en España este jueves (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y, por la noche, habrá baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada, posiblemente con barro. Se espera algún banco de niebla matinal en Mallorca. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 19 grados, con pocos cambios y el viento será flojo a moderado del este y nordeste.

Intervalos nubosos predominan en el norte de las islas montañosas, con probables lluvias débiles, especialmente en Gran Canaria. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 23 grados, con ascensos en las zonas más altas. Se espera viento del nordeste moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas y viento fuerte del norte en las cumbres centrales de Tenerife, disminuyendo a moderado tras el mediodía.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, se espera un día nuboso en el sur con chubascos dispersos y temperaturas entre 5 y 19 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con predominio de nubes altas y brumas matinales, aumentando la nubosidad por la tarde con posibles precipitaciones en el noroccidente; las temperaturas oscilarán entre -1 grados de mínima y 14 grados de máxima, con heladas débiles y viento sur flojo a moderado.

El clima se presentará con intervalos nubosos en las provincias orientales por la mañana, pasando a poco nuboso por la tarde. En las provincias occidentales, se mantendrá poco nuboso, con nubosidad alta por la tarde. Habrá brumas y nieblas matinales y al final del día en la Serranía de Guadalajara y en zonas llanas, especialmente en el Valle del Guadiana. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas ascenderán en Albacete y Parameras de Molina, alcanzando hasta 14 grados, con mínimas de -2 grados. Se esperan heladas débiles en el Sistema Ibérico y viento flojo variable, predominando la componente este.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos y brumas matinales en Madrid, con temperaturas entre 13 y 17 grados y vientos flojos. Por otro lado, cielos muy nubosos con chubascos fuertes en la primera mitad del día, temperaturas entre 12 y 17 grados y vientos moderados del noreste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos nubosos con aumento a cubierto, brumas y probabilidad de nieblas en zonas altas; temperaturas mínimas de 5°C y máximas de 19°C, con vientos moderados del sur y suroeste. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos, brumas y probabilidad de nieblas, con temperaturas entre 4 y 13 grados y vientos moderados del sur.

Cielos nublados en La Rioja, con temperaturas entre 5 y 13 grados y posibilidad de brumas matinales en el valle.