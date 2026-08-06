Feijóo junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat. (Fuente: EFE / PP)

El Partido Popular endureció este jueves su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis migratoria en Ceuta. La formación reclamó que se identifique a todas las personas que entraron de forma irregular antes de dar por cerrada la emergencia y, al mismo tiempo, solicitó la comparecencia del presidente y de cuatro ministros en el Congreso para explicar la gestión de la situación.

La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, aseguró que el Ejecutivo no puede dar por finalizada la crisis sin comprobar la identidad de los alrededor de 5000 migrantes que accedieron a la ciudad autónoma y sin descartar riesgos para la seguridad nacional.

Además, el grupo parlamentario popular registró nuevas iniciativas para que el Gobierno rinda cuentas durante el receso parlamentario.

¿Por qué el PP reclama identificar a todos los migrantes que llegaron a Ceuta?

Dolors Montserrat afirmó que la prioridad debe centrarse en conocer la identidad de todas las personas que ingresaron de manera irregular en Ceuta.

En ese sentido, aseguró: “La pantalla, a día de hoy, es saber quiénes son estos 5.000, si tienen antecedentes penales, si se nos ha colado algún lobo solitario y yihadista, si hay mayores que puedan ser devueltos y si hay menores que no son vulnerables y que pueden ser devueltos a sus familias”.

Según sostuvo, el objetivo consiste en verificar si existen antecedentes penales, detectar posibles amenazas para la seguridad y diferenciar entre adultos susceptibles de devolución y menores que puedan reunirse con sus familias.

La dirigente popular también rechazó las críticas del Gobierno sobre la gestión migratoria y recordó que algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo, como PNV y Junts, ya expresaron su oposición a un eventual reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas.

Además, responsabilizó directamente al presidente del Gobierno por la evolución de la crisis y afirmó que Sánchez es el “responsable de todo lo que ha pasado”.

También lo acusó de “querer pasar página mientras disfruta de unas vacaciones en La Mareta (Lanzarote) pagadas por todos”, pese a que, según expresó, “la crisis de seguridad todavía no ha terminado”.

Nada que esconder | La eurodiputada, Dolors Montserrat, niega cobrar doble por su labor en el Parlamento Europeo. Fuente: Archivo

¿Qué comparecencias exige el Partido Popular en el Congreso?

El grupo parlamentario del PP registró una petición para convocar la Diputación Permanente del Congreso con el objetivo de tramitar la comparecencia extraordinaria de Pedro Sánchez y de cuatro ministros: el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska ; la ministra de Defensa, Margarita Robles ; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares ; y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Los populares ya habían solicitado el pasado 31 de julio la presencia del jefe del Ejecutivo en un pleno extraordinario. Sin embargo, decidieron reiterar la iniciativa al considerar que la gravedad de la situación exige explicaciones inmediatas por parte del Gobierno.

Asimismo, el PP pidió la celebración de reuniones extraordinarias de las comisiones de Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para que los ministros respondan sobre la gestión de la crisis migratoria y expongan las medidas destinadas a evitar nuevas entradas masivas de inmigrantes en Ceuta.