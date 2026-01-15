Ni vinagre ni bicarbonato: el truco clave para eliminar toda la grasa de las hornallas para siempre. (Fuente: Shutterstock).

No es un secreto que Mercadona se ha consolidado como la marca preferida por los españoles. La lealtad de sus consumidores se atribuye, sin duda, a la continua innovación en su catálogo y a la amplia gama de productos que ofrece, siempre a precios accesibles para el público.

Una de las secciones más apreciadas por los clientes de la cadena valenciana es la de limpieza. Mercadona dispone de más de 400 productos diseñados para realizar una limpieza exhaustiva del hogar.

Entre los productos más destacados se encuentran la Fregona Microfibra Absorbente, el borrador mágico y la lejía multiusos de Bosque Verde, un potente desinfectante que elimina el 99,9% de los virus y bacterias. En esta ocasión, presentamos un producto que promete eliminar la suciedad difícil de las hornallas y sartenes.

El truco infalible para eliminar la grasa de las hornallas sin vinagre ni bicarbonato. (foto: archivo).

El limpiador de Mercadona que elimina la grasa de las hornallas

Aquellos restos de grasa que se han adherido a tus cazos y sartenes durante un prolongado periodo podrían comprometer la salubridad de tus comidas. Estos residuos carbonizados, al acumularse, contaminan tus alimentos y reducen la durabilidad de tus utensilios de cocina.

Mercadona ofrece una solución eficaz para prolongar la vida útil de tus ollas y salvaguardar la salud de tu familia. Se trata del limpiador de cristales de chimenea con pistola de Bosque Verde.

Este producto, además de eliminar la suciedad de las chimeneas, es ideal para limpiar a fondo cacerolas, hornos, microondas y extractores. Con este potente limpiador, podrás dejar tus utensilios de cocina relucientes y desinfectados en cuestión de minutos.

El truco infalible para eliminar la grasa de las hornallas sin vinagre ni bicarbonato. (foto: archivo).

Cómo eliminar la grasa de hornallas y sartenes con un producto de Mercadona

Para terminar de manera definitiva con la grasa adherida a tus hornallas, ollas y sartenes, recomendamos: