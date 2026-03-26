El microondas es uno de los electrodomésticos más habituales en nuestra rutina diaria, pero también de los que más dudas despiertan. Durante años ha corrido el rumor de que meter objetos metálicos en su interior puede provocar accidentes serios. Sin embargo, este mito no es del todo cierto: en determinados casos, los especialistas recomiendan colocar una cuchara de metal dentro del recipiente con el líquido que se va a calentar. Aunque se suele asociar el uso de objetos metálicos en el microondas con el riesgo de chispas, el motivo es que estos pueden absorber las ondas emitidas por el aparato, acumular cargas eléctricas y concentrar voltaje. Esa acumulación genera descargas que, en algunos casos, llegan a dañar el electrodoméstico. Sin embargo, las cucharas metálicas de forma curva son una excepción. Su diseño redondeado evita que se cree un punto de alta concentración de carga eléctrica, lo que reduce drásticamente el riesgo de chispas. Por eso, muchos fabricantes eligen precisamente formas suaves y redondeadas para su cubertería. En cambio, los utensilios con puntas afiladas o mangos complicados sí resultan peligrosos, porque favorecen la acumulación de voltaje. Por eso, los fabricantes aconsejan colocar una cucharita dentro de la taza o el vaso al calentar líquidos. De esta manera se evita la llamada ebullición espontánea, un fenómeno en el que el agua supera los 100 °C sin hervir de forma visible y, al menor movimiento, explota de repente, provocando salpicaduras y quemaduras. La cuchara actúa como un punto de nucleación que disipa el calor de manera uniforme, impidiendo que el líquido alcance temperaturas peligrosas, ralentizando el proceso y reduciendo drásticamente el riesgo de estallido. Para minimizar el riesgo de ebullición espontánea, los expertos recomiendan seguir estos sencillos pasos: