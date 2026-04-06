El mercado laboral español registró en marzo cifras históricas que consolidan la recuperación del empleo, con un fuerte impulso de sectores vinculados a la actividad estacional. El crecimiento se apoyó en la campaña de Semana Santa y en una evolución positiva sostenida en varios rubros clave. En términos desestacionalizados, el número de trabajadores superó por primera vez los 22 millones, reflejando una tendencia de fondo favorable. El descenso del desempleo también acompañó esta dinámica. El número de personas sin trabajo bajó en 22.934 durante el mes, hasta situarse en 2.419.712, el nivel más bajo desde 2008. En la comparación interanual, el paro se redujo en más de 160.000 personas, mientras que la afiliación creció un 2,4 %. El principal motor del empleo en marzo fue la hostelería, que sumó 79.701 trabajadores gracias al inicio de la temporada turística asociada a la Semana Santa. Este comportamiento confirma el peso estructural del sector servicios en la generación de puestos de trabajo en España. A este impulso se sumaron las actividades administrativas y los servicios auxiliares, con más de 17.000 nuevos afiliados, así como la construcción, que también registró un crecimiento significativo. Estos sectores consolidan una recuperación más amplia que trasciende lo estacional. En paralelo, el trabajo autónomo se mantuvo estable por encima de los 3,4 millones de ocupados, con un leve incremento mensual. Este dato refleja una base sólida de actividad independiente en el tejido productivo español. El empleo mostró un avance más intenso entre las mujeres, que alcanzaron un récord histórico con más de 10,3 millones de afiliadas, representando el 47,4% del total. Sin embargo, el desempleo femenino continúa siendo superior al masculino, con una diferencia de medio millón de personas. En cuanto a los jóvenes, el paro entre menores de 25 años descendió hasta su nivel más bajo en un mes de marzo dentro de la serie histórica, lo que evidencia una mejora progresiva en este segmento del mercado laboral. Por sectores, el paro disminuyó principalmente en los servicios y la construcción, mientras que aumentó levemente entre quienes no tenían experiencia laboral previa y en la agricultura, un comportamiento habitual vinculado a las campañas estacionales.