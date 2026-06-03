Hay noches que el cielo regala una vez al mes y que la mayoría de la gente deja pasar sin saberlo. La Luna Nueva es una de ellas. Durante esa noche y los días anteriores y posteriores, la luna prácticamente desaparecerá del cielo.

Según el calendario oficial de la NASA para junio de 2026, la luna nueva se producirá el 14 de junio, con el cuarto menguante el 8 de junio y el cuarto creciente el 21.

Eso significa que entre el 10 y el 18 de junio aproximadamente, la contaminación lumínica lunar será mínima o inexistente, creando la mejor ventana del año para observar el cielo nocturno desde cualquier punto de España.

La noche más oscura será el 16 de junio. NASA/EFE

¿Cuándo se verá la Vía Láctea en España?

La luna es el mayor obstáculo para la observación astronómica a simple vista. Incluso en cuarto creciente, su luz difusa puede borrar del cielo objetos tenues que de otro modo serían claramente visibles. Durante la luna nueva, esa interferencia desaparece por completo.

Según el Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC) y el portal de astronomía Sky&Telescope, la Vía Láctea alcanza su mejor visibilidad nocturna en los meses de junio y julio desde el hemisferio norte, cuando el centro galáctico se eleva suficientemente sobre el horizonte sur para ser observado.

Desde cualquier punto de España con poca contaminación lumínica, es posible ver la banda central de la Vía Láctea a simple vista como una franja blanquecina que cruza el cielo de sur a norte. No se necesita telescopio ni binoculares, aunque mejoran la visión del suceso.

Los mejores eventos astronómicos del año. Shutterstock

Los eventos astronómicos que acompañan la luna nueva de junio

La ventana de oscuridad del 14 de junio coincide con uno de los meses astronómicamente más ricos del año. Según los consejos de observación de la NASA para junio de 2026, los días anteriores y posteriores a la luna nueva ofrecen además varios fenómenos planetarios de primer orden.

Entre el 1 y el 10 de junio, Venus y Júpiter son visibles juntos hacia el oeste tras la puesta de sol. Alrededor del 9 de junio se producirá su máximo acercamiento aparente, una conjunción planetaria en la que ambos planetas, los dos más brillantes del cielo nocturno, parecerán separados apenas por la anchura de un dedo meñique extendido.

Entre el 11 y el 15 de junio, Mercurio se suma al espectáculo creando un mini desfile planetario en la parte baja del horizonte occidental. Venus será el más brillante y fácil de localizar, con Júpiter cerca y Mercurio más bajo, hacia el horizonte.

El 17 de junio se producirá además una ocultación lunar en la que la Luna pasará por delante de Venus, haciéndolo desaparecer durante varios minutos. Este fenómeno será visible principalmente desde zonas de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Venezuela, aunque desde España será posible observar un acercamiento notable entre ambos astros.

Dónde ver la Vía Láctea en la noche del 14 de junio

España cuenta con varios puntos declarados Reservas Starlight por la UNESCO y la Fundación Starlight, reconocidos internacionalmente por la calidad de sus cielos nocturnos.

Los más accesibles son el Parque Nacional de Cabañeros en Castilla-La Mancha, el Parque Nacional de Monfragüe en Extremadura, el Parque Natural de los Alcornocales en Cádiz, el Parque Nacional de Garajonay en La Gomera y los cielos de Alquézar en Huesca, considerado uno de los mejores puntos de observación astronómica de la Península.

Para maximizar la experiencia, los expertos recomiendan alejarse al menos 30 kilómetros de cualquier núcleo urbano, esperar unos 20 minutos después de apagar cualquier fuente de luz para que los ojos se adapten a la oscuridad y orientarse hacia el sur para localizar el centro galáctico de la Vía Láctea.