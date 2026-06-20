Cambia la ley de alquileres para siempre: los inquilinos podrán permanecer en la vivienda, aunque el propietario no quiera renovar el contrato.

La modificación de la ley de alquileres en España ha traído un cambio significativo para los inquilinos. Con esta nueva normativa, quienes rentan una vivienda tienen la posibilidad de permanecer en la propiedad aun si el propietario decide no renovar el contrato.

A medida que el precio de los alquileres continúa en aumento, muchos consideran que esta ley representa una respuesta necesaria para quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna y segura.

No obstante, esta medida también ha generado opiniones diversas y ha abierto el debate sobre los derechos de los propietarios.

Cambia la ley de alquileres para siempre: los inquilinos podrán permanecer en la vivienda, aunque el propietario no quiera renovar el contrato. (Imagen: Pixabay) Pixabay

¿Por qué los inquilinos pueden seguir en la casa aun sin el contrato renovado?

El principal motivo por el cual un propietario no puede rescindir un contrato de alquiler de forma arbitraria se encuentra en el Artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Cuando se firma un contrato de arrendamiento para vivienda habitual, la legislación española busca garantizar la estabilidad del hogar del inquilino fijando plazos mínimos de seguridad.

Si el contrato se acuerda por un periodo inferior (por ejemplo, un año), la ley estipula que este se prorrogará de forma obligatoria y anual hasta alcanzar un mínimo de:

5 años si el propietario (arrendador) es una persona física.

7 años si el propietario es una persona jurídica o empresa.

Durante este periodo, el propietario no tiene la facultad legal de “no renovar” . El inquilino tiene el derecho absoluto de permanecer en el inmueble, siempre y cuando cumpla con sus obligaciones y el pago de la renta, sin importar los deseos del dueño.

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La excepción de la prórroga

Existe una única vía para interrumpir esta prórroga obligatoria antes de tiempo. El propietario debe haber hecho constar expresamente en el contrato original que podría necesitar la vivienda para sí mismo o para familiares en primer grado de consanguinidad. Para ejecutar este derecho, deberá avisar al inquilino con al menos dos meses de antelación.

Las prórrogas extraordinarias de la nueva Ley de Vivienda

A partir de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, la reforma introdujo mecanismos excepcionales que extienden la estancia obligatoria una vez que finalizan los periodos convencionales: