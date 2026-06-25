Lanzan el tren de alta velocidad subterráneo en la costa del país y unirá la ciudad para siempre

Valencia avanza en una de las transformaciones urbanas y ferroviarias más importantes de su historia reciente. Justamente, el soterramiento de las vías del tren, incluyendo el acceso de alta velocidad, junto con la creación del futuro Paseo García Lorca y la ampliación del Parque Central, eliminará la barrera histórica que dividía la ciudad.

Se trata del Canal de Acceso, que constituye el conjunto de vías soterradas que sustituyen las actuales vías en superficie de entrada a Valencia hasta la futura Estación Central. De esta manera, creará un gran pulmón verde que conectará barrios del sur con el centro para siempre.

Lanzan el tren de alta velocidad subterráneo en la costa del país y unirá la ciudad para siempre Ayuntamiento de Valencia

El nuevo espacio que unirá a toda la ciudad costera

Una vez finalizado el soterramiento, los terrenos actualmente ocupados por las infraestructuras ferroviarias se transformarán en el Paseo García Lorca, un gran eje verde que se integrará con la ampliación del Parque Central.

Juntos superarán los 230.000 metros cuadrados, convirtiéndose en el segundo gran pulmón verde de la ciudad, solo por detrás del Jardín del Turia.

Este espacio unirá barrios históricamente separados por el ferrocarril, como Malilla, La Raiosa, Favara, En Corts o Arrancapins. El objetivo es coser la trama urbana, generar nuevos recorridos peatonales y ciclistas, y cerrar una deuda histórica con los barrios del sur.

La alcaldesa María José Catalá ha destacado esta actuación como esencial para mejorar la convivencia y la conexión entre zonas de la ciudad.

¿Cómo será el nuevo espacio verde que unirá a la ciudad?

Uno de los aspectos más destacados del diseño es que alrededor del 88% de la superficie del futuro Paseo García Lorca se destinará a peatones, bicicletas y vegetación. Solo una pequeña parte se reservará para vehículos y transporte público.

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El proyecto contempla amplias zonas ajardinadas, áreas de estancia y un carril bici bidireccional que facilitará la movilidad sostenible.

La magnitud del nuevo espacio verde superará a parques históricos como los Jardines de Viveros. El Parque Central ya cuenta con una primera fase abierta, pero la culminación del proyecto multiplicará su tamaño según la visión paisajística de Kathryn Gustafson, quien también se encargará del nuevo paseo.

El soterramiento del tren cambiará la movilidad y el urbanismo valenciano

El soterramiento y la futura Estación Central (intermodal y pasante) representarán el broche de oro de esta transformación. Mejorará significativamente la llegada del tren de alta velocidad a Valencia, integrándolo bajo tierra y permitiendo una estación más eficiente conectada con cercanías, metro, tranvía y autobuses.

Esta operación urbanística está ligada al desarrollo de más de 8300 viviendas en los alrededores , que traerán miles de nuevos residentes y generarán más de 20.000 desplazamientos diarios adicionales. El diseño del paseo incorpora soluciones de movilidad para absorber este crecimiento de forma sostenible.

Se trata de la mayor transformación urbana en Valencia desde la creación del Jardín del Turia. Donde hoy hay vías, andenes y barreras, mañana habrá jardines, paseos y espacios públicos que cambiarán el paisaje y las relaciones entre barrios.