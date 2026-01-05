Lanas Sixto ha anunciado su cierre definitivo tras casi un siglo de actividad. La histórica tienda de la calle Atocha 9, especializada en lanas y materiales para tejer, echa el cierre en diciembre de 2025. El motivo es la jubilación de sus propietarios, que llevan décadas trabajando en este negocio familiar.

El establecimiento abrió sus puertas en 1927 y ha sido testigo de cuatro generaciones de la familia Sixto. La decisión de cerrar ha sido calificada por los propietarios como “difícil, pero muy meditada”. A través de sus redes sociales, la tienda expresó que esperaban llegar al menos a los 100 años, pero las circunstancias han adelantado la despedida.

Una tienda familiar de casi un siglo en el centro de Madrid

El fundador de Lanas Sixto fue Sixto Calzado, un antiguo empleado de Pontejos que decidió independizarse. En 1927 abrió su propia tienda frente a la Plaza Mayor, especializándose en el negocio de la lana. El local se ubicó en el número 9 de la calle Atocha, donde ha permanecido desde entonces.

La cuarta generación de la familia ha continuado con la tradición hasta hoy. Durante décadas, Lanas Sixto fue un punto de referencia para modistas, diseñadores, sastres y aficionados al ganchillo y al punto. La tienda mantuvo su estructura tradicional de madera, columnas de hierro macizo y elementos antiguos como una báscula para pesar lana y una caja registradora centenaria.

¿Qué pasará con el local y las existencias?

La tienda está realizando una liquidación total de su stock con descuentos desde el 15%. Los clientes pueden acercarse al local para adquirir ovillos, agujas y otros materiales mientras duren las existencias. Los propietarios han suspendido los envíos online, por lo que las compras deben hacerse de forma presencial.

No habrá traspaso ni continuidad del negocio bajo otro nombre. La familia Sixto ha descartado esta opción y confirma que el cierre será definitivo. Durante la liquidación, la tienda sigue atendiendo en su horario habitual hasta agotar las existencias. Los responsables han agradecido a sus clientes la fidelidad mostrada durante estos 98 años.

El comercio tradicional madrileño enfrenta una crisis

El cierre de Lanas Sixto forma parte de una tendencia más amplia. En el último año, 7.084 comercios de proximidad han cerrado en Madrid, según datos recientes. Entre 2020 y 2024, la capital pasó de tener 50.853 comercios de barrio a 43.769, lo que representa una caída del 14%.

Detrás de estos cierres están los costes insostenibles, la falta de relevo generacional y la competencia de las grandes plataformas. Lanas Sixto se suma a la lista de pastelerías centenarias, mercerías y ferreterías que han desaparecido en los últimos años. A pesar de este cierre, Madrid aún conserva otras tiendas de lanas como El Gato Negro, Miss Kits o Bichus, que continúan ofreciendo materiales para los amantes del tejido.