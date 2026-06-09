Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los concursantes que aciertan las cifras ganadoras.

El lunes, 8 de junio de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "02 11 13 21 33 48", el número complementario es el "46", el de reintegro el "5" y el Joker es "5521070".

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "1" ganadores con un galardón de "671194.34" euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 6236175 euros, de los cuales se entregaron 3429896.2 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 1 acierto con un premio de 671194.3 euros

5 aciertos más el complementario: 4 acertantes con 27210.58 euros ganados

5 aciertos: 147 acertantes con un premio de 1357.44 euros

4 aciertos: 7113 acertantes con un premio de 40.81 euros

3 aciertos: 124030 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 721702 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se realiza el sorteo de La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las oportunidades.

Por otro lado, el apostador también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un valor de 1 euro.

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Apuesta solo con un presupuesto fijo, toma pausas y aléjate si deja de ser divertido.

No persigas pérdidas ni juegues bajo estrés; si necesitas ayuda, contacta con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribe a oficina@jugadoresanonimos.org.