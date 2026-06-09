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Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los concursantes que aciertan las cifras ganadoras.
El lunes, 8 de junio de 2026,
Los números ganadores del sorteo fueron "02 11 13 21 33 48", el número complementario es el "46", el de reintegro el "5" y el Joker es "5521070".
La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "1" ganadores con un galardón de "671194.34" euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 6236175 euros, de los cuales se entregaron 3429896.2 euros.
- 6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 1 acierto con un premio de 671194.3 euros
- 5 aciertos más el complementario: 4 acertantes con 27210.58 euros ganados
- 5 aciertos: 147 acertantes con un premio de 1357.44 euros
- 4 aciertos: 7113 acertantes con un premio de 40.81 euros
- 3 aciertos: 124030 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 721702 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuándo se realiza el sorteo de La Primitiva?
El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.
¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?
El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las oportunidades.
Por otro lado, el apostador también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un valor de 1 euro.
¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?
Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar.
Recomendaciones para los jugadores
Apuesta solo con un presupuesto fijo, toma pausas y aléjate si deja de ser divertido.
No persigas pérdidas ni juegues bajo estrés; si necesitas ayuda, contacta con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribe a oficina@jugadoresanonimos.org.