La tormenta del siglo está en camino y todas estas zonas del país están bajo alerta meteorológica naranja

El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este viernes, 26 de junio de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 26 de junio

El clima en España se caracteriza por la normalización de las temperaturas y una situación de estabilidad general. En el noroeste, las bajas presiones generarán cielos nubosos y precipitaciones débiles. En el resto del país, predominarán cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas y bajas en el área mediterránea.

Por la tarde, se formará nubosidad en la Península, especialmente en zonas montañosas del Cantábrico oriental y la Ibérica norte, donde podrían ocurrir chubascos aislados. En Canarias, se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte. Las temperaturas mínimas descenderán y las máximas ascenderán en algunas regiones.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

En Madrid, poco nuboso o despejado con nubes altas por la tarde y viento flojo del suroeste; máxima 34°C y mínima 18°C.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con temperaturas mínimas de 13 grados y máximas de 37 grados. Habrá intervalos de nubes bajas matinales en el tercio occidental y vientos flojos de componente oeste, con poniente fuerte en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, cielo poco nuboso o despejado, con máxima de 39 °C y mínima de 17 °C; viento flojo variable a primeras y últimas horas, predominando por la tarde el sur flojo a moderado.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón predominará el cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas sin cambios o en ligero descenso (máxima de 38°C y mínima de 17°C) y viento flojo del sur y sureste, que aumentará a moderado al mediodía.

El clima en Asturias será poco nuboso por la mañana, pero a mediodía aumentará la nubosidad, trayendo probables lluvias y chubascos, especialmente en la mitad occidental. Habrá brumas matinales en el interior y las temperaturas oscilarán entre 15 y 28 grados, con ligeros descensos en las mínimas. El viento será flojo y variable, con brisas en la costa.

Cómo estará el clima en España este viernes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con brumas matinales. Temperaturas casi sin cambios: mínima de 18 °C y máxima de 34 °C. Viento flojo del sureste con brisas costeras.

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos matinales en el norte y posibles lloviznas; nubosidad de evolución en islas montañosas, temperaturas sin cambios y viento flojo a moderado del norte.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielo poco nuboso o despejado, temperaturas en descenso o sin cambios y viento flojo variable, con predominio del este por la tarde e intervalos de moderado; máxima 34 grados y mínima 16 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León el clima estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el oeste y norte durante la mañana y nubosidad de evolución por la tarde, donde no se descartan chubascos dispersos en el noroeste montañoso; las temperaturas mínimas descenderán a 10 grados y las máximas alcanzarán los 36 grados, con viento del suroeste flojo a moderado.

Cielo poco nuboso o despejado; mínimas en ligero ascenso y máximas en aumento generalizado (ligero en el oeste y la sierra), con viento flojo variable, tendiendo a suroeste al mediodía y a oeste y noroeste al final de la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos, temperaturas sin cambios con 26 grados de máxima y 20 grados de mínima y vientos de poniente moderados con intervalos fuertes.

En Melilla, cielos despejados con ligera calima, temperaturas sin cambios (máxima 27 y mínima 22 grados) y vientos de poniente moderados que amainan por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará poco nuboso con brumas en el interior, aumentando la nubosidad y posibilidad de chubascos a partir del mediodía; temperaturas entre 16 y 36 grados y viento flojo variable.

En Navarra, se espera un día poco nuboso con brumas y nieblas por la mañana, nubosidad en aumento y posibilidad de chubascos aislados en el norte, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 35 grados.

En La Rioja, poco nuboso con nubosidad de evolución, mínimas en descenso de 16 grados y máximas sin cambios o en ligero ascenso de 37 grados, con viento flojo del sureste y suroeste.