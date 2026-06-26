La Primitiva es reconocida en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más famosas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados.

El jueves, 25 de junio de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "03 10 15 33 37 40"; el complementario es "23", el reintegro es "5" y el Joker es "6791479".

La categoría especial tuvo 0 ganadores (0 euros) y la de seis aciertos, 1 ganador (1188589.17 euros).

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 10693287 euros, de los cuales se entregaron 5881308.0 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1188589.1 euros

5 aciertos más el complementario: 9 acertantes con 21416.02 euros ganados

5 aciertos: 239 acertantes con un premio de 1478.51 euros

4 aciertos: 11715 acertantes con un premio de 43.87 euros

3 aciertos: 199947 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1221940 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuánto puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos : 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos : el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se participe de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: