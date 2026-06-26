En esta noticia
La Primitiva es reconocida en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más famosas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados.
El jueves, 25 de junio de 2026,
Los números ganadores del sorteo fueron "03 10 15 33 37 40"; el complementario es "23", el reintegro es "5" y el Joker es "6791479".
La categoría especial tuvo 0 ganadores (0 euros) y la de seis aciertos, 1 ganador (1188589.17 euros).
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 10693287 euros, de los cuales se entregaron 5881308.0 euros.
- 6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1188589.1 euros
- 5 aciertos más el complementario: 9 acertantes con 21416.02 euros ganados
- 5 aciertos: 239 acertantes con un premio de 1478.51 euros
- 4 aciertos: 11715 acertantes con un premio de 43.87 euros
- 3 aciertos: 199947 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 1221940 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuánto puedo ganar con La Primitiva?
El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.
Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:
- 6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores
- 6 aciertos: 37%
- 5 aciertos y el complementario: se destina el 6%
- 5 aciertos: el 11%
- 4 aciertos: el 16%.
¿Cómo se juega a La Primitiva?
Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se participe de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.
¿Dónde se pueden cobrar los premios?
Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar. Recomendaciones para los jugadores
Antes de jugar, fija un presupuesto y un límite de tiempo; respétalos. Juega por diversión, no para recuperar pérdidas.
Si notas pérdida de control, busca ayuda en Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.