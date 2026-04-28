La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España estará marcado por la inestabilidad debido a la masa de aire subtropical. Predominarán cielos nubosos con chubascos ocasionales en el Cantábrico, Alborán y sureste. Durante las horas centrales, se desarrollarán tormentas en el norte, centro y Pirineos, con posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento. En Baleares, se espera poco nuboso, mientras que en Canarias habrá cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas ascenderán en Galicia y Asturias y descenderán en la mitad sur. El viento será flojo en la Península y Baleares, moderado en el archipiélago, con intervalos fuertes en Galicia y Almería. El clima en Madrid se presentará con abundantes nubes, chubascos débiles por la tarde y temperaturas entre 10 y 26 grados. El clima en Andalucía se presentará con cielos muy nubosos y chubascos ocasionales, localmente fuertes y con tormentas por la tarde. Habrá nubes bajas en el Estrecho y el litoral mediterráneo en la mañana, así como polvo en suspensión. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 8 grados y un máximo de 27 grados, con vientos flojos y ráfagas fuertes en ciertas áreas. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas, especialmente en áreas montañosas donde se espera cierta nubosidad de evolución durante el día. En el Pirineo, por la tarde podría haber chubascos dispersos. Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados de mínima y los 29 grados de máxima, con un ligero descenso en el termómetro. El viento será flojo y variable por la mañana, cambiando a moderado desde el sureste al mediodía. El clima en Asturias será nuboso o cubierto, con brumas y nieblas matinales y vespertinas en el interior. Se esperan chubascos y tormentas, localmente fuertes y con granizo en la Cordillera. Las temperaturas oscilarán entre 21 y 10 grados, con un ligero ascenso en las máximas en los litorales oeste y centro. El viento será flojo de este y nordeste, intensificándose a moderado en el litoral occidental. El clima se presentará con cielo poco nuboso o despejado, pero a partir del mediodía se nublará con algunas nubes medias y altas. Habrá baja probabilidad de precipitación débil y ocasional, posiblemente con barro. Se anticipan bancos de niebla por la mañana en el este de Mallorca. Las temperaturas mínimas serán de 9 grados y las máximas alcanzarán los 27 grados. El viento será entre flojo y moderado, del este y nordeste. Nuboso en el norte de las islas montañosas, Lanzarote y Fuerteventura con baja probabilidad de precipitación débil y ocasional. En el resto, intervalos nubosos más compactos en el interior por la tarde, con posible lluvia débil. Temperaturas entre 23 grados de máxima y 13 grados de mínima, con viento flojo a moderado del norte y brisas en las costas del sur. Cielo con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos dispersos; máximas de 23 grados y mínimas de 9 grados, con viento moderado en el litoral de Alicante. En Castilla y León se espera un clima variable, con intervalos nubosos a nuboso y posibilidad de chubascos localmente fuertes, acompañados de tormentas y granizo, especialmente en la segunda mitad del día en la mitad norte y oeste de la región; las temperaturas oscilarán entre 6 y 26 grados y el viento será flojo a moderado, predominando del norte. Hoy el clima estará marcado por intervalos nubosos por la tarde, con posibles chubascos y tormentas, especialmente en la mitad occidental, donde hay riesgo de granizo. La lluvia podría arrastrar barro por la calima presente. Se esperan temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, con máximas en descenso, alcanzando los 26 grados, mientras que la mínima será de 3 grados. El viento será flojo, predominando del este y cambiando a sur durante el día. En Madrid, cielos cubiertos con chubascos ocasionales y polvo en suspensión con posibles depósitos de barro; temperaturas entre 16 y 19 °C y vientos flojos variables con predominio del este. En Melilla habrá cielos cubiertos con precipitaciones débiles ocasionales y polvo en suspensión con posibles depósitos de barro, temperaturas con pocos cambios (máx. 18 grados, mín. 16 grados) y vientos flojos del noreste. Nuboso y cubierto, con brumas y probables nieblas, chubascos y tormentas fuertes con granizo en Álava por la tarde, temperaturas entre 11 y 24 grados y viento flojo del norte. Por otro lado, En Navarra, nuboso con brumas y nieblas, con lluvias débiles y algún chubasco por la tarde en el tercio norte; temperaturas sin cambios y vientos flojos variables, a ratos moderados. El clima en La Rioja será nuboso con chubascos y tormentas en la Ibérica, temperaturas de 11 a 28 grados y viento variable del oeste.