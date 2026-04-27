La cotización del Ethereum este lunes, 27 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 2.670,48 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,77% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de -1 superior a 0. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento sostenido en su valor en el período analizado. En la última semana, Ethereum registró un descenso del -4.3% y en el último año su cotización acumuló una caída del -47.1%. Esta evolución refleja una tendencia bajista sostenida y una rentabilidad negativa en el horizonte anual, con presión vendedora reciente que sugiere que la recuperación aún es incierta. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, que es del 34.48%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.