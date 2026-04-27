La cotización del Ripple este lunes, 27 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 1,63 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,99% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que el interés por Ripple continúa en aumento y su valor se estabiliza frente al euro. La tendencia ascendente refleja una creciente confianza en la criptomoneda y su potencial en el mercado. La cotización de Ripple ha mostrado un desempeño negativo: en la última semana cayó un 3.16% y en el último año acumuló un retroceso del 54.62%. Esta evolución indica una tendencia bajista sostenida y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la inversión a plazos más largos, reflejando un entorno de alta volatilidad y riesgo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 17.62%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.16%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.