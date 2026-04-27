La cotización del Bitcoin Cash este lunes, 27 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 527,19 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,07% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio de Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto indica un aumento en su valor, reflejando una mejora en el mercado. En la última semana, Bitcoin Cash registró una caída del 2.59% y en el último año acumula un descenso del 20.89%, reflejando una evolución bajista y una rentabilidad negativa en ambos horizontes temporales, con un desempeño desfavorable para quienes mantuvieron la posición durante ese período. En la última semana, la volatilidad de Bitcoin Cash fue de 18.55%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 54.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.