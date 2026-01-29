La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este jueves, 29 de enero de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 29 de enero

El clima en España estará marcado por la persistencia de la circulación atlántica, con un frente que traerá cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares. Las lluvias serán menos probables en la fachada oriental y el extremo nordeste, así como en el norte de Baleares y Melilla. Galicia y las montañas de la vertiente atlántica experimentarán los mayores acumulados de lluvia.

En la segunda mitad del día, las precipitaciones disminuirán y se abrirán algunos claros, excepto en el sur peninsular y el cuadrante noroeste, donde un nuevo frente mantendrá las lluvias, que podrían ir acompañadas de tormentas y granizo. La nieve hará su aparición en las montañas del centro y la mitad norte, con cotas que variarán entre 1000 y 1700 metros.

Las temperaturas ascenderán en general en la Península y Baleares, con excepciones en Cataluña y el cuadrante suroeste. Se prevén heladas débiles en cotas altas del norte peninsular, especialmente en el Pirineo. El viento será moderado de componente oeste, con rachas fuertes en el noroeste y otras áreas y un viento más flojo en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

Cielo nuboso en Madrid con lluvias débiles por la mañana, temperaturas entre 6 y 15 grados y viento flojo del suroeste con rachas fuertes por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas, especialmente en las sierras Béticas. Las temperaturas mínimas ascenderán a 8 grados y las máximas alcanzarán los 22 grados. Los vientos serán de componente oeste, moderados en el interior y fuertes en litorales y cotas altas.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde y aumentando de nuevo en el tercio norte. Se esperan precipitaciones en el Valle de Arán y de forma más débil en el resto de Lleida y el interior de Barcelona. La cota de nieve estará entre 1100-1300 m en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre -3 grados de mínima y 16 grados de máxima, con heladas en el Pirineo y viento flojo variable, aumentando a moderado en el tercio sur al final del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso, con precipitaciones más intensas en la primera mitad del día. La cota de nieve ascenderá a 1800-2000 m en el sistema Ibérico y a 1400-1600 m en el Pirineo, con posibles nevadas significativas en el suroeste de Teruel. Las temperaturas oscilarán entre -1 grados como mínima y 14 grados como máxima, con heladas débiles en el Pirineo. Se prevé viento del oeste, con rachas fuertes al final del día.

El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con algunas claros por la tarde y probables nieblas matinales en la Cordillera. Habrá precipitaciones débiles a moderadas, más intensas en montaña y con posibilidad de tormentas al final del día. La cota de nieve estará entre 1300 y 1400 metros, ascendiendo a 1700 en horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 7 grados, con heladas débiles en las cumbres y vientos del sur moderados, con rachas fuertes en zonas elevadas.

Cómo estará el clima en España este jueves (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso a cubierto con precipitaciones débiles, especialmente en Pitiusas y sur de Mallorca. Al final de la tarde, se esperan intervalos nubosos. Temperaturas nocturnas estables y diurnas en ascenso. Viento de componente oeste, con intervalos de fuerte.

Nuboso en general, con amplios claros por la tarde y baja probabilidad de lloviznas ocasionales por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, sin cambios o en ligero descenso y el viento del noroeste será flojo a moderado, girando a norte por la noche.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso con precipitaciones en el interior, temperaturas entre 6 y 24 grados y viento flojo que aumentará a moderado por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas que disminuirán en la segunda mitad del día, excepto en zonas de montaña; la cota de nieve estará por encima de 1200-1400 metros, alcanzando los 2000 metros en la mitad sur durante la mañana. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente a 1 grado y las máximas alcanzarán los 17 grados, con heladas débiles en cotas altas y viento del suroeste y oeste moderado, con posibilidad de rachas fuertes.

El clima se presentará con cielo nuboso, abriéndose claros a partir del mediodía. Se esperan nieblas matinales en zonas de montaña y lluvias débiles que remitirán a lo largo del día, siendo más intensas en el suroeste y en áreas montañosas. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando un máximo de 19 grados y un mínimo de 0 grados, con heladas débiles en cumbres. El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas fuertes en el sureste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos con lluvias moderadas, temperaturas entre 16 y 19 grados y vientos fuertes del oeste. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con posibilidad de precipitaciones débiles al final del día, temperaturas entre 16 y 21 grados y vientos moderados del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso con claros esporádicos, se esperan precipitaciones débiles que aumentarán al final del día; temperaturas de 3 a 19 grados y vientos flojos a moderados, con rachas fuertes en el litoral. Por otro lado, nuboso con lluvias débiles y tormentas al final del día en Navarra, temperaturas entre 1 y 10 grados y heladas débiles en el Pirineo.

Nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas entre 3 y 16 grados y viento moderado con rachas fuertes en la sierra.