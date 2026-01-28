En esta noticia ¿Qué hacer si el cajero retiene tu tarjeta?

A pesar de que las tarjetas se han convertido en el método de pago más común en España y existen diversas aplicaciones para realizar transacciones sin efectivo, en la vida diaria puede llegar a ser necesario acercarse al cajero automático.

Esta tarea puede dificultarse en caso de que el cajero no suministre el dinero y retenga la tarjeta. Las causas de este problema pueden incluir falta de efectivo, un fallo técnico o manipulación fraudulenta.

En caso de que esto ocurra, es fundamental verificar que no existan bloqueos en el cajero, contactar al banco responsable y conservar cualquier recibo o información relacionada con la transacción.

Según el Banco de España, las causas más comunes de este inconveniente incluyen: ingresar repetidamente un PIN incorrecto, no retirar la tarjeta en el tiempo establecido, una orden de retención por parte del banco debido a que la tarjeta esté caducada o bloqueada, o problemas técnicos.

En caso de que esto ocurra, es crucial actuar con rapidez. Debes comunicarte inmediatamente con el banco utilizando la información de contacto disponible en el cajero o, si es posible, con el personal de la sucursal. Si no se logra establecer contacto, es aconsejable bloquear la tarjeta a través de la banca online para prevenir un uso indebido.

Es fundamental no alejarte nunca del cajero mientras se gestionan estas incidencias, ya que podría expulsar la tarjeta inesperadamente. Una vez resuelto el problema, es recomendable revisar los movimientos bancarios para detectar y reportar transacciones no autorizadas.