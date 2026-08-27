Las nuevas medidas de eficiencia energética de la Unión Europea afectarán a millones de hogares a partir de 2030. Estas normas pretenden conseguir, en menos de cuatro años, mejorar el rendimiento energético de los hogares españoles. Para ello, ponen su foco de atención en las viviendas antiguas sin medidas de ahorro energético.

La Unión Europea pretende someter a renovación a todos los hogares españoles con una clase de energía baja con el fin de mejorar la sostenibilidad en el mercado de las viviendas. El mínimo de eficiencia energética exigido por la UE para este tipo de viviendas que necesitan renovación es una clase E.

Si el plan va bien, se espera que para el 2033, todas las viviendas españolas hayan alcanzado la clase energética D. Este objetivo obliga a acelerar las reformas en un parque inmobiliario envejecido y con grandes deficiencias estructurales.

Viviendas que necesitan reforma por eficiencia energética en España

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica, una gran cantidad de residencias en España excede los 40 años de antigüedad, lo que implica que su edificación se llevó a cabo antes de la implementación de las normativas energéticas en el país. En efecto, la media de edad de los hogares españoles se sitúa en 43,5 años.

En el territorio español, aquellas viviendas que poseen una clasificación energética F o G están obligadas a llevar a cabo un proceso de renovación. Esta categoría incluye los hogares que carecen de aislamiento, aquellos con ventanas obsoletas, así como sistemas de calefacción y refrigeración que demuestran un elevado consumo energético. Además, manifiestan dificultades relacionadas con el moho y la humedad en sus muros.

Entre las características más frecuentes de estas viviendas se destacan las casas antiguas no renovadas construidas antes de 1980, que presentan muros sin aislamiento, puentes térmicos y sistemas de climatización anticuados, lo que les confiere la clasificación de clase G. También se suman factores como el notable consumo energético, la deficiente ventilación y la carencia de protección solar en áreas de clima cálido.

Problemas comunes en viviendas de baja eficiencia energética

Casas antiguas sin renovar: viviendas construidas antes de 1980 con aislamiento deficiente.

Alto coste energético: pérdida rápida de temperatura en invierno y sobrecalentamiento en verano.

Problemas de humedad: aparición de moho por mala ventilación o filtraciones.

Falta de protección solar: mayor uso de aire acondicionado en zonas cálidas.

Ventanas obsoletas: sin doble o triple vidrio ni buen sellado.

Sistemas térmicos antiguos: calderas y electrodomésticos con alto consumo energético.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

Aprovecha las ayudas: Hacienda permitirá deducciones en el IRPF por eficiencia energética

El proceso de adaptación de las viviendas demandará una inversión considerable por parte de los contribuyentes, aunque el Gobierno se encuentra elaborando mecanismos de financiación y beneficios fiscales. Al presentar declaraciones ante Hacienda, los ciudadanos tendrán la posibilidad de acceder a deducciones específicas en el ejercicio del IRPF si demuestran una disminución real del consumo de energía no renovable tras la ejecución de la obra.

Según lo informado por el organismo oficial en su página web, estas desgravaciones tienen como objetivo compensar el desembolso inicial requerido para adecuarse a la normativa europea de 2030. Por ende, será indispensable disponer del certificado de eficiencia energética antes y después de las reformas.

Aquellas viviendas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad energética recibirán prioridad en la obtención de subvenciones directas provenientes de los fondos europeos. Esto facilitará la disminución del impacto económico en los hogares con menos recursos y favorecerá el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética.

El calendario fijado por la directiva europea establece hitos claros que España debe trasponer a su legislación nacional. Los plazos para alcanzar las etiquetas energéticas mínimas son estrictos y requieren una movilización sin precedentes en el sector.

Del 01 de enero de 2030 al 31 de diciembre de 2030 será obligatoria la clase energética mínima para edificios residenciales. Posteriormente, el objetivo es alcanzar la clase D en 2033, consolidando la transformación energética del parque inmobiliario.

Del 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029 se desarrollará la fase de solicitud de ayudas y proyectos técnicos de rehabilitación. En este período, los propietarios deberán planificar obras, financiación y certificaciones energéticas.