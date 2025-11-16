El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este domingo, 16 de noviembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 16 de noviembre

El clima en España estará marcado por la borrasca Claudia, que aunque perderá intensidad, mantendrá cielos nubosos o cubiertos en gran parte de la Península y Baleares. Se prevén precipitaciones en la mayoría del territorio, siendo menos abundantes que en días anteriores, con algunas excepciones en el Pirineo y este de Cataluña donde podrían ser persistentes y localmente fuertes.En Canarias, se espera un inicio poco nuboso que irá cubriendo los cielos con la llegada de un frente asociado a Claudia, aunque las precipitaciones serán poco probables en el sur. En las montañas, se anticipan bancos de niebla matinales que tenderán a levantarse a lo largo del día y se prevé nieve en cotas superiores a 1800/2000 metros.Las temperaturas máximas descenderán en Melilla y el tercio suroriental, mientras que aumentarán en el sistema Central y oeste de Andalucía. Las mínimas también bajarán en la mitad sureste, Cantábrico y Baleares, con heladas moderadas en el Pirineo. El viento será variable en Canarias y del sur en Galicia, con predominio de vientos del oeste y suroeste en el resto, siendo moderados en general y con intervalos fuertes en algunas zonas.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

Cielos nubosos en Madrid, con brumas matinales y temperaturas entre 8 y 15 grados; se esperan precipitaciones débiles, especialmente por la mañana.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con chubascos y posibles tormentas, especialmente en Málaga y el sur de Granada. Temperaturas mínimas de 4 grados y máximas de 23 grados, con vientos flojos a moderados que aumentarán a fuertes en el litoral mediterráneo oriental.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso, con intervalos nubosos en el tercio norte y poco nuboso en el resto. Se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo y chubascos fuertes en el litoral durante la madrugada, que cesarán por la mañana. Por la tarde, podrían ocurrir chubascos en el Pirineo de Girona. Las temperaturas oscilarán entre 5 grados de mínima y 23 grados de máxima, con viento moderado en cotas altas del Pirineo y flojo en el suroeste.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo parcialmente nublado y se anticipan precipitaciones débiles en el Pirineo al inicio del día, las cuales cesarán posteriormente. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas variarán ligeramente. Habrá viento flojo del sur, que se intensificará a moderado en la mitad sur y cambiará a componente oeste al mediodía.

El clima en Asturias se caracterizará por cielos nubosos, con brumas y bancos de niebla en cotas altas. Habrá lluvias débiles y chubascos aislados, con temperaturas que oscilarán entre 19 y 8 grados y un ligero descenso en las mínimas. El viento será flojo del sur, con intervalos moderados al girar a este en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso con chubascos localmente fuertes y tormentas, mejorando a poco nuboso por la tarde. Temperaturas en descenso, alcanzando mínimas al final del día. Viento del sur y suroeste moderado, con intervalos fuertes, cambiando a componente oeste por la tarde.

Poco nuboso tendiendo a nuboso en el norte de las islas montañosas durante la mañana, con lluvias débiles en La Palma y menos probables en vertientes sur. Se esperan temperaturas entre 15 y 26 grados, con ligeros ascensos en medianías del suroeste. Viento flojo de dirección variable, aumentando a componente norte a partir del mediodía.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso por la mañana, con probabilidad de lluvias débiles en el interior sur; por la tarde, se espera un cielo poco nuboso y temperaturas entre 7 y 24 grados. Viento flojo, aumentando a moderado en Valencia y Alicante.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso con chubascos dispersos, débiles a moderados, siendo más intensos en zonas de montaña, especialmente en el extremo suroeste donde podrían ser fuertes y con tormenta. Se podrían formar bancos de niebla en áreas montañosas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 3 grados y las máximas alcanzarán los 18 grados, con un ligero descenso en las mínimas y un ligero ascenso en las máximas en algunas zonas. El viento soplará del suroeste, flojo a moderado.

El clima se presentará con cielos nubosos y abundantes claros por la tarde. Habrá brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas de montaña. Se esperan precipitaciones en el extremo sureste durante la madrugada, que irán cesando a lo largo del día, siendo más probables en Ciudad Real y el oeste de Toledo. Las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima y 18 grados de máxima, con vientos flojos y moderados de suroeste y oeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, se esperan cielos muy nubosos con chubascos y tormentas de madrugada, temperaturas entre 16 y 22 grados y vientos moderados de poniente.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el sur y posibilidad de brumas y nieblas en el Ebro, con temperaturas entre 7 y 21 grados y viento flojo a moderado del sur y suroeste.

El clima en La Rioja será nuboso con probabilidad de precipitaciones dispersas y temperaturas en ligero descenso.