Mercadona es sinónimo de calidad y excelencia. La cadena valenciana se destaca por ofrecer los mejores productos del mercado, con una selección que va desde alimentos frescos, opciones saludables, dulces y tartas para ocasiones especiales y los mejores artículos de limpieza y hogar.

Por eso, sus fieles clientes están siempre a la espera de novedades y promociones. En el último tiempo, hay un producto que llamó a la atención de los usuarios de la red social Tik Tok y generó un boom de ventas.

Se trata de una crema dulce de frutos secos de la marca blanca, Hacendado, una nueva apuesta que obtuvo los mejores comentarios de los usuarios que corrieron a vaciar las góndolas.Mercadona: la crema de pistachos que arrasa con las ventas y es viral en TikTok

La nueva crema de avellanas bautizada en las redes como la "nutella verde de Mercadona" es furor entre los usuarios. A la ya conocida crema de cacahuete o mantequilla de maní de la marca blanca, Hacendado, se le suma esta novedad irresistible.

Este untable dulce está compuesto pistacho, azúcar, leche en polvo, grasas vegetales, aceite de oliva virgen extra y aromatizantes. Hay muchas maneras de disfrutarlo y es ideal para un desayuno goloso, postres o para la hora del té. Sin embargo, debido a su alto contenido en azúcar, no se recomienda consumir más de lo que indica la porción.

Se lo puede utilizar para rellenar tartas, croissants y distintos tipos de panes. Si bien es dulce, también puede consumirse a modo de dip con snacks salados para los amantes de lo agridulce.

La nueva crema de pistacho de Mercadona se puede conseguir en todas las tiendas del país y en las sucursales virtuales. El precio por unidad es de 2,95 euros en su presentación de 200 gramos.

Beneficios de comer pistachos

El pistacho es un fruto seco proveniente de la zona de montaña de Siria, Turquía, Irán y Afganistán. Al igual que las almendras, nueces y avellanas, son una fuente son ricos en grasas, proteínas, vitaminas y ácidos grasos omega 3.

En particular, el consumo moderado de pistachos cuenta con propiedades beneficiosas para la salud y ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, reduce el colesterol malo y tiene un gran poder antioxidante.