Para los jóvenes independizarse es cada vez más complejo, así lo refleja el informe del Observatorio de Emancipación publicado por el Consejo de la Juventud de España (CJE): solo el 14,8% se han independizado.

Con un alquiler que se encarecieron un 13,6% respecto al año anterior y la compraventa que enfrentó subas 5,7% , hoy vivir solo pareciera solo ser posible para los mayores de 30 años.

Los altos costes de vivienda, los precios de los servicios, las hipotecas y el mobiliario dificultan consagrar ese sueño que antes era más bien una realidad inminente.

Frente a este panorama, Amazon, el marketplace norteamericano, presenta una solución accesible para evitar grandes deudas y aún así llegar a tener una casa propia.

La compañía comercializa una casa plegable moderna con un precio de 11.937 euros. Es totalmente personalizable y se adapta al gusto del comprador. Está elaborada con materiales de primera calidad y permite mucho más que un uso temporal.

Su instalación es rápida y en pocas horas está lista para habitar. Esto hace sencillo su transporte y permite cambiar de ubicación cuando se desee.

Cómo funcionan las casas plegables y qué se necesita para instalarlas

Para adquirirla, se deben cumplir requisitos previos. El comprador debe encontrar un terreno que permita construcciones de este tipo. También debe garantizar acceso para vehículos pesados.

En algunos casos será necesario solicitar una licencia municipal. El terreno debe estar nivelado o contar con soporte adecuado. Además, se necesitan acometidas de agua y luz.

La posibilidad de moverla tantas veces como se quiera facilita su uso. La instalación se realiza en pocas horas, sin obras complejas.

Qué ofrece esta casa prefabricada y expandible según la ficha de Amazon

El producto aparece bajo la marca “Generic” y destaca por ser “personalizable” y fabricado en “madera” con un estilo “Contemporary”. Según la descripción, “este producto tiene diferentes especificaciones y se puede personalizar de acuerdo a sus necesidades”, y los precios pueden variar antes de comprar.

También aclara que se debe contactar al vendedor para obtener “más detalles y videos”.

La casa está pensada como “una alternativa rentable a los hogares tradicionales”, ideal para quienes buscan soluciones económicas.

Ofrece movilidad, ya que “se puede utilizar como una casa móvil o colocarse en varios lugares”, permitiendo cambios de ubicación según el estilo de vida del comprador. Su diseño “expandible” facilita añadir habitaciones o funciones extra cuando se necesite.

Los materiales son un punto clave del producto. La ficha indica que está “construido con materiales duraderos de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un mantenimiento mínimo”.

Además, cuenta con armazón de “acero aleado”, base y paneles de madera y un diseño pensado para resistir condiciones diversas. Sus dimensiones son “111 x 60 x 88 pulgadas”

¿Qué diferencia hay entre casa plegable y casa prefabricada?

Casa plegable

Se pliega para transporte.

La estructura se abre o expande en destino.

Su instalación es muy rápida (horas).

Normalmente se vende como “foldable house” en marketplaces.

Casa prefabricada