Con solo 19 años, Marc Ortega tomó los ahorros que había conseguido jugando profesionalmente a pilota valenciana y los invirtió en dos campos. No recibió una herencia ni contó, según relata, con inversores externos. Cinco años después, cultiva kakis y cítricos, es autónomo y vende su propia cosecha por internet.

El joven, de 24 años, creció en Alcàntera de Xúquer (Valencia), un municipio marcado por la actividad agrícola. Desde los ocho años acompañaba a su padre en la huerta familiar, aunque fue al llegar a los 19 cuando decidió convertir el campo en su proyecto profesional.

Los problemas que enfrenta el sector agricultor según Chamorro. (Fuente: archivo)

“Invertí los ahorros que había conseguido como jugador profesional de pilota valenciana, mi otra gran pasión, en dos campos”, explicó Ortega. Una apuesta que, según remarca, realizó “sin inversiones de terceros ni herencias”.

Compró sus primeros campos a los 19 años con sus propios ahorros

Los comienzos estuvieron lejos de ser sencillos. Ortega asegura que inició su actividad “sin recursos ni infraestructuras” y que durante aquella primera etapa las jornadas se extendían durante prácticamente todo el día.

“Todos los días empezaba a trabajar de noche y terminaba de noche”, recuerda. Su objetivo era desarrollar una explotación propia y encontrar una manera de convertir la agricultura en una actividad de la que pudiera vivir.

A los 22 años dio otro paso: se hizo autónomo y creó El Manual del Agricultor, una tienda online desde la que comercializa directamente la fruta cosechada en sus campos.

De dos campos a vender más de 40.000 kilos de fruta en toda España

Actualmente, Ortega cultiva kakis y cítricos y asegura que su negocio cuenta con miles de clientes. Desde la puesta en marcha de la tienda ha enviado más de 40.000 kilos de fruta a hogares de toda España.

Su modelo apuesta por la venta directa. El propio agricultor lo define como “fruta de proximidad (kilómetro 0), directa del agricultor”, sin ceras ni tratamientos poscosecha y con el objetivo de poner en valor el trabajo detrás de los productos agrícolas.

Para Ortega, su experiencia demuestra que también es posible emprender desde municipios pequeños: “con trabajo, constancia y valores, se puede emprender, innovar y vivir dignamente del campo, sin perder la esencia”.

Una parte importante de su estrategia pasa por las redes sociales. Ortega acumula más de 50.000 seguidores y utiliza sus perfiles para mostrar su trabajo, ofrecer consejos y defender el consumo de productos procedentes de la agricultura española.

La importancia comercial de estos canales es algo que él mismo reconoce. “Si yo hubiese montado este proyecto y no me diera a conocer en redes sociales, no vendería ni una caja”, explicó durante una entrevista en la televisión valenciana.

Esa actividad también lo llevó a colaborar semanalmente en À Punt Media, dentro del programa La Via Verda, donde muestra contenidos vinculados con la agricultura y el trabajo cotidiano de los productores.

Su otra empresa y el mensaje que deja a otros jóvenes

La agricultura no es su única actividad. Ortega dirige también Pilota Activa, una empresa dedicada a impartir extraescolares de pilota valenciana que actualmente está presente en cuatro municipios.

De esta manera mantiene su relación con el deporte del que procedieron precisamente los ahorros utilizados para comprar sus primeros campos. El proyecto busca enseñar la disciplina a los más pequeños y contribuir a “mantener viva la cultura y las raíces valencianas”.

A sus 24 años, Ortega asegura que quiere continuar apostando por la agricultura “con una visión moderna, sostenible y adaptada a los nuevos tiempos”. Y deja un mensaje para quienes quieran seguir un camino similar: “Puedes lograrlo empezando desde cero. Pon disciplina y trabaja con más fe que nadie. Todo es posible”.