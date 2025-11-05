En España, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

Sin embargo, son muchos los jóvenes que prefieren optar por la tranquilidad de un trabajo fijo en lugar de arriesgar y tratar de sacar adelante sus propios proyectos. En una de sus intervenciones recientes, el empresario multimillonario José Elías Navarro abordó esta problemática al señalar que los jóvenes deberían arriesgar más y esforzarse para alcanzar sus objetivos.

Elías, empresario catalán y propietario de empresas como Audax Renovables o La Sirena expuso en una de sus publicaciones recientes en BLV pódcast su opinión respecto a la mentalidad de las nuevas generaciones. El multimillonario considera que es importante distinguir entre “los jóvenes que son unos vagos” y los que quieren convertirse en “líderes”.

Por qué los jóvenes no quieren emprender

El empresario contó una anécdota en la que estaban involucrados varios responsables de la empresa de reclutamiento de Michael Page: “Nos dijeron que el mayor problema que tenían era la falta de flexibilidad. Ayer entrevistamos a una directiva que quería teletrabajar todo el 100% de sus horas y claro, obviamente es muy complicado de encajar", explicó Elías.

“Mi reflexión partía de eso, venía a sacar lo del látigo. A ver chicos, ¿aquí a qué habéis venido? ¿Queréis jugar en la Champions o queréis jugar en Tercera? Porque si queréis jugar en la Champions, os vais a tener que dejar plumas en el camino", afirmaba en relación con los sacrificios que él tuvo que hacer para triunfar.

“A día de hoy las empresas tienen problemas de que la gente se planta y dice: ¿tú qué te has pensado?”, aseguraba. “Y hay gente que puede decir que está bien, sí, pero poco a poco vamos perdiendo el efecto de que los primeros años de mi carrera profesional, si tengo que trabajar más horas y sufrir un poquito más, pues lo tengo que hacer”.

Las oportunidades de crecimiento para la juventud española

Elías ha remarcado que "hoy en día hay más probabilidades de ser líderes que de ser followers. Hay muy pocas personas que quieran ser líderes". El dueño de La Sirena considera que para una parte de la juventud laboral actual el objetivo es “hacer lo justo” y salir a la hora.

“Los chavales levantan la mano y dicen que no van a estar aquí más de 8 horas, quieren trabajar de 7 a 15 porque quieren ir al gimnasio por las tardes”, aseguraba José Elías. “Es totalmente lícito, pero eso te va a impedir ser el líder”.