La borrasca Leonardo mantiene en alerta a casi toda España tras dejar un episodio de lluvias récord en Grazalema (Cádiz), donde se acumularon 656 litros por metro cuadrado en apenas 36 horas. El temporal ha provocado desalojos, rescates, interrupciones en carreteras y ferrocarriles y avisos meteorológicos de distinto nivel en quince comunidades autónomas. Las precipitaciones extremas, el viento y el fuerte oleaje configuran un escenario inédito en varias zonas del país, con especial impacto en Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos activos por la persistencia del temporal atlántico. Grazalema, conocida por ser el punto de España donde más llueve, ha registrado cifras históricas durante este episodio. En las últimas 36 horas se acumularon 656 litros por metro cuadrado, una cantidad que no tiene precedentes en el municipio. Desde las 0:00 a las 24 horas del miércoles cayeron 581,5 litros por metro cuadrado, a los que se sumaron otros 75 litros desde la medianoche hasta las 10.00 horas del jueves. “Ha batido todos los récords del pueblo”, dice a EFE una funcionaria del municipio. La Aemet amplió el aviso rojo por lluvias en Grazalema hasta las 3.00 horas de la madrugada, lo que anticipa que las acumulaciones puedan seguir creciendo en las próximas horas. Las lluvias llegan tras un enero especialmente lluvioso, el tercero más húmedo desde que existen registros a principios del siglo XX. Esta situación ha provocado el desbordamiento de acuíferos y la salida constante de agua del subsuelo. El agua sigue brotando de las calles, las casas, las paredes e incluso de los enchufes. Sesenta vecinos permanecen desalojados ante la magnitud del fenómeno. “Habrá que esperar a que deje de llover y aún dejando de llover, seguirá saliendo agua”, dice la trabajadora municipal. El alcalde ha señalado que, tras una leve bajada en la intensidad de la lluvia durante la noche, “la situación sigue siendo muy grave” y que no se recuerda “un episodio tan virulento como el de ayer”. La borrasca Leonardo sigue complicando la situación en Andalucía, donde más de 3.500 personas permanecen desalojadas y continúan activados los planes de emergencia en varios municipios. En Málaga, efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil buscan desde la noche del miércoles a una mujer desaparecida tras caer al río Turvilla en Sayalonga. Las labores no se han detenido durante la madrugada. En Granada, un centenar de vecinos de Dúdar fueron desalojados por la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse del pantano de Quéntar. Además, el Ayuntamiento de Granada activó el Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Inundaciones por la posible crecida de los ríos Monachil, Genil y Darro. El temporal ha provocado importantes afectaciones en carreteras y ferrocarriles. La circulación ferroviaria permanece interrumpida salvo en los trayectos entre Málaga y Fuengirola y entre Granada y Almería. También están suspendidos los servicios de cercanías de Sevilla, Cádiz y el C2 de Málaga, así como varios de media distancia y alta velocidad. En Casares (Málaga), unos 1.500 vecinos del núcleo de El Secadero continúan incomunicados por el desbordamiento del río Guadiaro y sin suministro eléctrico. En San Martín del Tesorillo (Cádiz), la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias rescataron a cinco personas, entre ellas dos menores, y a diez perros de una vivienda inundada. Ceuta permanece aislada por segundo día consecutivo por mar y aire debido a los efectos de la borrasca Leonardo. Las navieras cancelaron las comunicaciones con Algeciras y también se suspendieron los vuelos en helicóptero. El temporal ha remitido parcialmente, aunque persisten rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora. La compañía Hélity reanudará los vuelos a partir de las 15.55 horas, tras haberlos cancelado durante todo el miércoles por rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Pese a la situación, la Dirección Provincial de Educación decidió reanudar la actividad lectiva en colegios, institutos y otros centros educativos ante la mejora de las condiciones meteorológicas. Casi toda España se encuentra en alerta por viento, lluvia y oleaje debido a la borrasca Leonardo. Quince comunidades activaron avisos meteorológicos, siete de ellas en nivel naranja por peligro importante. Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y la Región de Murcia concentran los avisos más relevantes. Se prevén acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en zonas del sur de Ávila, norte de Cáceres y el interior de Pontevedra. Las rachas de viento pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora y el temporal marítimo dejar olas de hasta 10 metros en Baleares y de 6 a 7 metros en la costa gallega, según la Aemet. La Junta de Castilla y León declaró la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil en Ávila ante el riesgo de inundaciones. La decisión se basa en las predicciones meteorológicas y la situación de presas y embalses. Toda la provincia se encuentra en aviso por lluvias, con nivel naranja en el sur, donde se esperan acumulaciones de entre 100 y 120 litros por metro cuadrado en 24 horas. Las autoridades recomiendan extremar precauciones y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Las recomendaciones incluyen notificar cualquier incidencia al 112, retirar objetos del exterior de las viviendas, desconectar aparatos eléctricos y evitar circular por zonas inundables o cruzar cursos de agua.