Un equipo de arqueólogos liderado por el británico Howard Carter descubrió en 1922, en el Valle de los Reyes (Egipto), la tumba casi intacta del faraón Tutankamón. El hallazgo impensado incluyó más de 110 kilos de oro en forma de joyas, ornamentos y una máscara funeraria, con un valor estimado que supera los 90 millones de dólares, según las autoridades egipcias. Este descubrimiento, respaldado por el Gobierno de Egipto y considerado uno de los mayores hitos de la egiptología, permitió acceder a más de 5.000 objetos que ofrecieron información clave sobre la realeza del Antiguo Egipto. Desde entonces, el Ministerio de Antigüedades Egipcio han conservado el tesoro, que continúa atrayendo expertos y visitantes. La tumba de Tutankamón, descubierta por Howard Carter tras años de excavaciones en la ribera occidental del Nilo, sorprendió a la comunidad científica por su estado de conservación. Entre los más de 5.000 objetos encontrados, destacaban un sarcófago de oro macizo, un trono decorado con piedras preciosas, carros de guerra y amuletos de valor incalculable. La famosa máscara funeraria, hecha en oro y piedras semipreciosas, se convirtió en emblema de la arqueología moderna. El oro hallado, que suma más de 110 kilos, se mantuvo en excelente estado gracias al clima seco del desierto egipcio. Este conjunto funerario permitió a los arqueólogos reconstruir prácticas religiosas, jerarquías políticas y el rol simbólico del oro en la cultura faraónica. El hallazgo de la tumba de Tutankamón marcó un antes y un después en la arqueología. A pesar de su corto reinado, su figura se convirtió en una referencia esencial para comprender la historia del Antiguo Egipto. En la actualidad, expertos del Museo Egipcio de El Cairo y del nuevo Gran Museo Egipcio siguen analizando los restos y objetos hallados, impulsando nuevas investigaciones y tecnologías aplicadas al patrimonio histórico. Para la comunidad científica y el turismo cultural, el legado de Tutankamón continúa siendo una fuente de conocimiento y admiración.