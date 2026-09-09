Buscan personas para vivir gratis en una isla europea a cambio de cuidar una cafetería y casas de turistas

Vivir gratis en una isla europea, lejos del ruido de las grandes ciudades y con el océano Atlántico como paisaje cotidiano, puede parecer una propuesta difícil de creer.

Sin embargo, cada año Great Blasket Island, frente a la península de Dingle, en Irlanda, abre una convocatoria para incorporar a dos personas que se encarguen de una cafetería y de varias viviendas destinadas a los turistas.

La propuesta contempla alojamiento y comida durante toda la temporada, aunque no se trata de unas vacaciones. Los seleccionados deben atender al público, limpiar, cocinar y preparar las cabañas para los huéspedes.

Además, la vida en la isla exige adaptarse a la falta de comercios, a una conexión limitada y a las condiciones del mar, que pueden impedir durante varios días el traslado hacia el continente.

¿Cómo es la propuesta para vivir gratis en Great Blasket Island?

Great Blasket Island es la mayor de las islas Blasket, un pequeño archipiélago situado frente a la península de Dingle, en el condado irlandés de Kerry. La isla quedó sin población permanente en 1953, cuando sus últimos habitantes fueron evacuados hacia el continente por las dificultades para mantener una comunidad estable en ese territorio.

Representación creada con IA - El Cronista

En la actualidad, la isla recibe visitantes durante los meses de mayor actividad turística. Allí funcionan una cafetería y tres cabañas destinadas al alojamiento, cuyos responsables buscan cada temporada a dos personas para hacerse cargo de las tareas necesarias para mantener el lugar.

El puesto suele extenderse desde el 1 de abril hasta mediados de octubre. Los seleccionados comparten un dormitorio ubicado sobre la cafetería y disponen de baño privado, una zona de estar y una cocina común. Entre junio y agosto, la organización incorpora uno o dos trabajadores adicionales para afrontar el incremento de visitantes.

Durante la temporada, las tareas incluyen la atención de la cafetería, la limpieza, la preparación de alimentos y el acondicionamiento de las viviendas después de la salida de cada huésped. Por ese motivo, la propuesta requiere responsabilidad, capacidad de adaptación y buena predisposición para el trato con turistas.

¿Qué requisitos deben cumplir quienes quieran postularse?

La convocatoria no exige experiencia previa específica en hostelería y admite candidatos de distintas edades y nacionalidades. Uno de los principales requisitos es contar con un buen nivel de inglés para atender a los visitantes y desarrollar las tareas cotidianas.

Las personas que no tengan ciudadanía de la Unión Europea deben contar, además, con un visado de trabajo válido. El conocimiento del idioma irlandés constituye un aspecto valorado, aunque no resulta obligatorio para acceder al puesto.

La experiencia también tiene algunas condiciones que conviene conocer antes de presentar una candidatura. El traslado hasta la isla corre por cuenta de cada persona y el acceso depende de las condiciones del mar. La zona tampoco dispone de comercios convencionales, por lo que resulta necesario planificar las compras antes de embarcar hacia Great Blasket.