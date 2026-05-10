Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que aguarda a tu signo hoy, domingo 10 de mayo? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos. Evita involucrarte en luchas de poder que podrían superarte. Hoy lo más sensato es mantenerte en tu lugar y optar por un perfil discreto, algo que a la larga te beneficiará mucho más. Con tu pareja tendrás las emociones a flor de piel, lo que te traerá momentos afectivos muy agradables. Evita involucrarte en juegos de poder o discusiones jerárquicas; hoy no te favorecerán. Mantén un perfil bajo y cumple con lo esencial sin exponerte. Sostén tus criterios con calma y discreción; la prudencia te dará solidez a futuro. Prioriza la cooperación silenciosa y deja que tu trabajo hable por ti. Hoy, Acuario vibra en el amor: un mensaje honesto puede acercar corazones. Sé espontáneo y escucha sin prisa. Compatibilidad destacada con Géminis: su mente ágil y curiosa armoniza con tu independencia, creando chispa en charlas y planes ligeros. Acuario es independiente, original y visionario; le atraen las ideas nuevas y los cambios que mejoran al colectivo. Su mente es analítica y creativa, con un fuerte impulso humanitario y progresista. A veces puede parecer distante o impredecible porque valora su libertad por encima de todo. Es sociable y amable, pero necesita espacio para seguir su propio camino y pensar de forma diferente. Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Acuario. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Evita los conflictos de poder y aléjate de discusiones innecesarias. Mantén un perfil discreto y firme en tus decisiones. Conecta con tu pareja y expresa tus sentimientos para disfrutar de momentos afectivos.