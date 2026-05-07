Hoy jueves 7 de mayo los astros prometen grandes sorpresas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los astros. A continuación, la predicción de tu signo del zodíaco para que no sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Hoy será parecido a ayer: ahora te invade la indignación porque percibes que en el ámbito laboral, económico o social han sido —o están siendo— muy injustos contigo. Aunque todo parezca en tu contra, no te vas a dejar intimidar y, al final, por increíble que parezca, saldrás victorioso. Hoy, Virgo, el trabajo se parecerá al de ayer: persiste la indignación por una injusticia en tu entorno profesional o social. Aun así, tu método te permitirá cumplir con lo esencial sin perder el foco. Evita reacciones impulsivas; documenta lo ocurrido y busca un canal formal para expresarte. Una conversación serena con la persona adecuada puede encaminar la solución y devolverte calma. Hoy, Virgo, el amor se aclara con gestos simples: una charla honesta fortalece el vínculo. Si estás soltero, un encuentro tranquilo podría sorprenderte. Eres muy compatible con Tauro: su estabilidad y paciencia armonizan con tu orden y realismo. Juntos construyen confianza paso a paso. Virgo es analítico, práctico y meticuloso; valora el orden y los detalles. Es servicial y leal, aunque a veces crítico; su modestia y disciplina lo vuelven confiable. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Virgo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. ¿Qué te gustaría que hiciera con esa información: un resumen, una reescritura o consejos prácticos para manejar esa situación?