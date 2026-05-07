Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría conocer lo que los astros auguran a tu signo hoy, jueves 7 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Un amigo o amiga te presentará a alguien que podría gustarte, aunque tal vez al principio no te des cuenta. Te atraerá un halo de misterio: lo que no está del todo claro o se vincula con el mundo interior te resulta irresistible. En el trabajo, un colega o contacto te presentará a alguien que, sin que lo notes al principio, encajará muy bien contigo. Su aire misterioso despertará tu curiosidad y hará que prestes atención a sus ideas y proyectos. De esa conexión sutil pueden surgir hoy una colaboración útil o un avance en una tarea pendiente. La intuición estará de tu lado y lo enigmático se volverá una señal positiva para tus decisiones laborales. Hoy, Escorpio irradiará magnetismo; una charla honesta puede sanar heridas y acercarte a quien te interesa. Compatibilidad alta con Cáncer, que comprende tu intensidad y ofrece contención emocional, creando un vínculo leal y apasionado. Escorpio es intenso y magnético: siente profundo, observa en silencio y actúa con determinación. Su lealtad es firme y su voluntad, inquebrantable. También es intuitivo y protector, pero puede volverse celoso o reservado. Busca la verdad, la transformación y conexiones auténticas. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que cuentes con un día maravilloso. Mantén la mente y el corazón abiertos cuando te presenten a alguien nuevo; deja que la atracción crezca sin forzarla. Confía en tu intuición, pero establece límites emocionales para no perderte en lo ambiguo. Abraza el misterio con curiosidad serena: observa las señales, comparte solo lo necesario y avanza a tu propio ritmo.