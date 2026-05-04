Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que aguarda a tu signo del zodíaco hoy, lunes 4 de mayo? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional. Andarás bastante distraído, metido en tus cosas y eso puede afectar una relación a la que deberías prestar más atención y cuidar a esa persona. Ahora te toca esforzarte un poco más, porque no estás percibiendo lo que siente y eso podría perjudicarte. Libra, en el trabajo podrías estar distraído y eso afectar una colaboración clave. Revisa detalles y mantén el foco para evitar malentendidos. Presta más atención al estado de ánimo de un colega o superior; escucha y muestra apoyo. Un pequeño esfuerzo extra hoy equilibrará el ambiente y te beneficiará. Hoy, Libra, tu encanto se intensifica: en el amor habrá coqueteo fácil y acuerdos rápidos. Si tienes pareja, una conversación serena aclarará malentendidos. Eres especialmente compatible con Géminis por su curiosidad y diálogo fluido. Juntos mantienen el balance y la chispa sin esfuerzo. Libra es sociable, diplomático y busca el equilibrio. Valora la armonía y evita los conflictos, apreciando la belleza y el arte. Puede ser indeciso al sopesar opciones, pero es justo y empático. Su encanto natural facilita conexiones y ambientes agradables. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Apaga distracciones y ofrécele tu atención plena cuando estén juntos. Ten un gesto concreto de cuidado hoy, como un mensaje atento o un detalle sencillo. Pregunta cómo se siente y valida sus emociones antes de explicar las tuyas.