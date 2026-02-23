Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría conocer lo que el destino depara a tu signo hoy, lunes 23 de febrero? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos. Reafirmas tu confianza en un familiar que siempre ha estado a tu lado y lo vuelve a demostrar, ya sea ayudándote con un tema financiero o acompañándote en una actividad que deseas realizar pero no te animas a hacer solo. Esto te llenará de alegría y gratitud. Hoy, una persona de Leo experimentará un día positivo en el trabajo gracias al apoyo incondicional de un familiar. Este respaldo le permitirá enfrentar tareas que, de otro modo, le resultarían abrumadoras, brindándole la confianza necesaria para avanzar. La gratitud que sentirá por este apoyo se reflejará en su actitud, lo que generará un ambiente laboral más armonioso. Su felicidad será contagiosa y esto podría abrir nuevas oportunidades y fortalecer relaciones con sus compañeros. Hoy, los astros indican que los Leo experimentarán un día lleno de pasión y romance. Es un momento propicio para abrirse a nuevas conexiones y fortalecer la relación con su pareja, ya que la energía cósmica favorece la comunicación y la intimidad. Los Leo son especialmente compatibles con los signos de Aries y Sagitario, quienes comparten su entusiasmo y amor por la aventura. Juntos, pueden crear una relación vibrante y llena de emoción. Las personas nacidas bajo el signo de Leo son conocidas por su carisma y confianza. Suelen ser líderes naturales, con una fuerte presencia que atrae a los demás. Les gusta ser el centro de atención y disfrutan de la admiración de quienes los rodean. Además, los Leo son generosos y leales, valorando profundamente a sus amigos y seres queridos. Tienen un gran corazón y están dispuestos a ayudar a quienes necesitan apoyo, aunque también pueden ser un poco temperamentales si se sienten desafiados. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Confía en tus seres queridos y acepta su apoyo, ya que te brindarán la fuerza que necesitas. Mantén una actitud positiva y abierta, lo que te permitirá disfrutar de las pequeñas cosas del día. Agradece cada momento y cada gesto, esto te llenará de energía y felicidad.