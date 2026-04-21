Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, martes 21 de abril? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Hoy evitarás involucrarte en un conflicto entre colegas. Es mejor que seas prudente y no te metas en problemas ajenos. Se presentará un compromiso social que no te entusiasma, pero no podrás evitarlo. Asegúrate de sonreír. Hoy, como Géminis, es probable que prefieras evitar conflictos en el trabajo. Al mirar para otro lado ante una disputa entre compañeros, te conviene mantener la discreción y no involucrarte en problemas ajenos. Además, se presentará un compromiso social que no te entusiasma, pero será difícil de eludir. A pesar de esto, recuerda mostrar tu mejor sonrisa y mantener una actitud positiva durante el día. Hoy, los astros sugieren que los Géminis experimentarán un día lleno de sorpresas en el amor. La comunicación será clave y es posible que surjan conversaciones profundas que fortalezcan la conexión con su pareja o atraigan a alguien especial. Mantén la mente abierta y no temas expresar tus sentimientos. En cuanto a la compatibilidad, los Géminis suelen llevarse bien con Libra y Acuario. Estos signos comparten la misma energía mental y social, lo que puede resultar en relaciones dinámicas y estimulantes. Aprovecha esta conexión para explorar nuevas posibilidades en el amor. Los Géminis son conocidos por su naturaleza dual y versatilidad. Su curiosidad innata los lleva a explorar diferentes ideas y perspectivas, lo que los convierte en conversadores fascinantes. Su adaptabilidad les permite moverse con facilidad en diversas situaciones sociales, haciendo que sean muy populares entre sus amigos. Sin embargo, esta dualidad también puede manifestarse en indecisión y cambios de humor. A menudo, los Géminis pueden parecer impredecibles, ya que su mente inquieta busca constantemente nuevas experiencias. A pesar de esto, su ingenio y creatividad los hacen destacar en cualquier entorno. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Géminis. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Hoy es importante que mantengas la calma y evites involucrarte en conflictos ajenos. La discreción será tu mejor aliada, así que observa desde la distancia. Aunque el compromiso social no te entusiasme, intenta asistir con una actitud positiva y una sonrisa, eso te ayudará a llevarlo mejor.