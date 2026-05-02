Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con grandes sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría saber lo que aguarda a tu signo hoy, sábado 2 de mayo? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos. Vigila tu temperamento irascible e impulsivo, porque de lo contrario hoy podría traerte problemas. En el fondo eres noble y de buenas intenciones, pero cuando te dejas arrastrar por el genio puedes causar daño tanto a otros como a ti mismo. Mantente alerta. En el trabajo, modera tu carácter para evitar roces y escucha antes de responder. Tus buenas intenciones saldrán a relucir y te ayudarán a avanzar sin fricciones. Evita discusiones impulsivas y canaliza tu energía en tareas concretas. Si cuidas tus palabras, recibirás apoyo y cerrarás el día con un pequeño logro. Hoy el amor para Géminis se mueve ágil: conversaciones ligeras, mensajes sorpresa y ganas de coquetear. Evita promesas rápidas. Mayor compatibilidad con Libra: ambos de aire, disfrutan diálogo, equilibrio y sociabilidad. Juntos fluyen acuerdos y química mental. Géminis es curioso, ingenioso y versátil; le encanta aprender y conversar. Se adapta rápido y busca estímulos nuevos. También puede ser inquieto y cambiante, con humor dual. Valora la libertad, las ideas frescas y la conexión mental. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Géminis. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Debes tener cuidado con tu carácter colérico, airado y explosivo o, de lo contrario, hoy te puede jugar una mala pasada. En tu interior eres noble y bienintencionado, pero cuando te dejas llevar por el temperamento puedes causar mucho mal y no solo a los demás, sino también a ti mismo