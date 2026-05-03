Durante este domingo 3 de mayo, los astros prometen sucesos únicos e inesperados para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que espera a tu signo hoy? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos de cada área de tu vida. Tus altibajos anímicos están ligados a dormir poco. Sueles asumir más compromisos de los que puedes manejar y terminas sacrificando horas de sueño. Te conviene priorizar lo esencial y aprender a decir que no. Aunque pienses que puedes con todo, cuando te saturas lo descargas en los demás. Hoy en el trabajo, la falta de sueño puede traerte bajones y dispersión. Di no a tareas extra y prioriza lo importante para cuidar tu energía y cerrar el día con resultados sólidos. Capricornio, hoy el amor fluye mejor con gestos simples y honestidad. La paciencia te acerca a la respuesta que esperas. Tu mayor compatibilidad es con Tauro: comparten lealtad y metas a largo plazo. Su calma equilibra tu ambición. Capricornio es disciplinado, ambicioso y paciente; avanza paso a paso con metas claras y una ética de trabajo firme. Reservado pero leal, valora la responsabilidad y la estabilidad, enfocándose en resultados prácticos y duraderos. No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que poseas un día maravilloso. Tus bajones emocionales están relacionados con la falta de sueño. Sueles comprometerte con más cosas de lo que puedes abarcar y le acabas restando horas al descanso. Deberías dar prioridad a lo importante y aprender a decir que no